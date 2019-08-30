Кевин Миральяс покинул "Эвертон"

Вингер "Эвертона" Кевин Миральяс присоединился к бельгийскому "Антверпену". Переход состоялся на правах свободного агента.

Миральяс представлял "Эвертон" после своего трансфера из "Олимпиакоса" в августе 2012 за 6 миллионов фунтов. В течение этих семи сезонов Кевин забил 38 голов в 186 матча за "ирисок", а также успел дважды побывать в аренде.



На "Гудисон Парк" у Миральяса оставался один год по контракту, однако Кевину с самого начала не было места в планах главного тренера Марку Силвы. Учитывая это, "Эвертон" позволил 31-летнему бельгийцу уйти безо всякой компенсации.



Избавившись от Миральяса, чей контракт с "Антверпеном" рассчитан до июня 2020, "ириски" весьма облегчили свою зарплатную ведомость.