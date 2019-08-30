Премьер-Лига готова увеличить выплаты клубам низших дивизионов
Представители Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", подумывают о том, чтобы начать оказывать существенную финансовую поддержку клубам из низших дивизионов.
На текущей неделе "Болтон" из Лиги Один чудом избежал ликвидации, а вот участь "Бери" оказалась менее завидна — один из старейших клубов страны был исключен из Футбольной Лиги.
Эта ситуация привлекла внимание ведущих клубов Премьер-Лиги, которые купаются в деньгах, в то время как представители низших дивизионов еле сводят концы с концами.
В данный момент консолидированная поддержка Премьер-Лиги трясине чисто символическая: 4.5 млн. фунтов клубам Чемпионшипа, 675 тыс. фунтов клубам Лиги Один и 460 тыс. фунтов клубам Лиги Два.
Как сообщает Daily Mail, боссы клубов высшего дивизиона уже обсуждают резкое увеличение выплат на поддержку низов и могут принять решение в течение этого сезона.
30.08.2019 18:00
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Последние комментарии:
А почему МЮ выделили? Они отбивались что ли до последнего? Типа, мы и так Санчесу зп платим - чем не благотворительность?
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Почему сделали акцент на скам？
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включая "Манчестер Юнайтед"
цари, короли, императоры, властелины и повелители АПЛ. Одобрили)
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Вот это правильно футбол нужно развивать
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абсолютно адектваное решение от которого выиграют все.
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