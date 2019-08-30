Премьер-Лига готова увеличить выплаты клубам низших дивизионов

Бери Представители Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", подумывают о том, чтобы начать оказывать существенную финансовую поддержку клубам из низших дивизионов.

На текущей неделе "Болтон" из Лиги Один чудом избежал ликвидации, а вот участь "Бери" оказалась менее завидна — один из старейших клубов страны был исключен из Футбольной Лиги.

Эта ситуация привлекла внимание ведущих клубов Премьер-Лиги, которые купаются в деньгах, в то время как представители низших дивизионов еле сводят концы с концами.

В данный момент консолидированная поддержка Премьер-Лиги трясине чисто символическая: 4.5 млн. фунтов клубам Чемпионшипа, 675 тыс. фунтов клубам Лиги Один и 460 тыс. фунтов клубам Лиги Два.

Как сообщает Daily Mail, боссы клубов высшего дивизиона уже обсуждают резкое увеличение выплат на поддержку низов и могут принять решение в течение этого сезона.


Метки Премьер-Лига, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 18:00

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Последние комментарии:




  1. lampard78 30.08.2019 18:39 # lampard78
    А почему МЮ выделили? Они отбивались что ли до последнего? Типа, мы и так Санчесу зп платим - чем не благотворительность?

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  2. john-jones 30.08.2019 18:16 # john-jones
    Почему сделали акцент на скам&#65311;

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  3. mancunia-planet 30.08.2019 18:15 # mancunia-planet
    включая "Манчестер Юнайтед"

    цари, короли, императоры, властелины и повелители АПЛ. Одобрили)

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  4. chebrec 30.08.2019 18:06 # chebrec
    Вот это правильно футбол нужно развивать

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  5. lfcynwa 30.08.2019 18:02 # lfcynwa
    абсолютно адектваное решение от которого выиграют все.

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