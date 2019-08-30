Премьер-Лига готова увеличить выплаты клубам низших дивизионов

Представители Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед", подумывают о том, чтобы начать оказывать существенную финансовую поддержку клубам из низших дивизионов.

На текущей неделе "Болтон" из Лиги Один чудом избежал ликвидации, а вот участь "Бери" оказалась менее завидна — один из старейших клубов страны был исключен из Футбольной Лиги.



Эта ситуация привлекла внимание ведущих клубов Премьер-Лиги, которые купаются в деньгах, в то время как представители низших дивизионов еле сводят концы с концами.



В данный момент консолидированная поддержка Премьер-Лиги трясине чисто символическая: 4.5 млн. фунтов клубам Чемпионшипа, 675 тыс. фунтов клубам Лиги Один и 460 тыс. фунтов клубам Лиги Два.



Как сообщает Daily Mail, боссы клубов высшего дивизиона уже обсуждают резкое увеличение выплат на поддержку низов и могут принять решение в течение этого сезона.