"Наполи" предпочел Льоренте, а не Батшуайи

"Наполи" была предложена возможность подписать нападающего "Челси" Мичи Батушайи, однако итальянский клуб предпочел Фернандо Льоренте.

Ранее в августе главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард говорил, что хочет сохранить Батшуайи для конкуренции с Оливье Жиру и Тэмми Абрахэмом, но Evening Standard утверждает, что на самом деле лондонцы не прочь избавиться от Мичи.



По информации издания, "Наполи" контактировал с "Челси" насчет аренды Батшуайи, однако затем нашел более подходящий вариант.



Как сообщает Sky Sports, клуб из Неаполя уже согласовал двухлетний контракт с Льоренте, который доступен свободным агентом после истечения своего соглашения с "Тоттенхэмом" и который обладает хорошей репутацией в Серии А благодаря двум продуктивным сезонам в "Ювентусе". Кроме того, ожидания Фернандо по зарплате оказались несравнимо ниже.



Что касается Батшуайи, то он все еще может покинуть "Стэмфорд Бридж". У европейских клубов есть время до понедельника, чтобы договориться с "Челси" и самим игроком, который в 2016 году обошелся "синим" в 33 миллиона фунтов.