Погба откажется от нового контракта с "Юнайтед"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил своему клубу, что не подпишет новый контракт.

Этим летом "красные дьяволы" находятся в позиции силы и имеют все основания назначать любую цену за Погба —по слухам, речь идет о 200 миллионах фунтов.

Однако следующим летом "Юнайтед" будет сложнее отразить интерес других клубов к игроку сборной Франции, у которого к тому времени останется один год по контракту.

Как сообщает Marca, "Реал" надеется, что через год сможет провернуть с Погба тот же же трюк, что и этим летом с Эденом Азаром, которого "Челси" был вынужден отпустить ранее этим летом из-за истекавшего через 12 месяцев контракта.

Видя свое будущее в Мадриде, Погба уже дал понять "Юнайтед", что не собирается обсуждать новый контракт. Поль надеется, что это позволит ему беспрепятственно уйти в "Реал" следующим летом.

Добавим, испанское издание игнорирует тот факт, что обычно контракты игроков "Юнайтед" предусматривают опцию автоматического продления на 12 месяцев по инициативе клуба. Есть ли такая опция в трудовом договоре Погба, достоверно неизвестно.


Метки контракты, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 16:00

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  1. gidro-met 30.08.2019 16:40 # gidro-met
    просто Погба/ амень

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  2. mancunia-planet 30.08.2019 16:13 # mancunia-planet
    Ему ещё ничего не предложили, и врядли будет новый контракт. Летом уж точно в лалигу.

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  3. quavo 30.08.2019 16:02 # quavo
    у этого нигретенка еще 2 года, так что будет пахать год этот на лч, а следующим летом сьбнет за 250

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