Погба откажется от нового контракта с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил своему клубу, что не подпишет новый контракт.

Этим летом "красные дьяволы" находятся в позиции силы и имеют все основания назначать любую цену за Погба —по слухам, речь идет о 200 миллионах фунтов.



Однако следующим летом "Юнайтед" будет сложнее отразить интерес других клубов к игроку сборной Франции, у которого к тому времени останется один год по контракту.



Как сообщает Marca, "Реал" надеется, что через год сможет провернуть с Погба тот же же трюк, что и этим летом с Эденом Азаром, которого "Челси" был вынужден отпустить ранее этим летом из-за истекавшего через 12 месяцев контракта.



Видя свое будущее в Мадриде, Погба уже дал понять "Юнайтед", что не собирается обсуждать новый контракт. Поль надеется, что это позволит ему беспрепятственно уйти в "Реал" следующим летом.



Добавим, испанское издание игнорирует тот факт, что обычно контракты игроков "Юнайтед" предусматривают опцию автоматического продления на 12 месяцев по инициативе клуба. Есть ли такая опция в трудовом договоре Погба, достоверно неизвестно.