Погба откажется от нового контракта с "Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил своему клубу, что не подпишет новый контракт.
Этим летом "красные дьяволы" находятся в позиции силы и имеют все основания назначать любую цену за Погба —по слухам, речь идет о 200 миллионах фунтов.
Однако следующим летом "Юнайтед" будет сложнее отразить интерес других клубов к игроку сборной Франции, у которого к тому времени останется один год по контракту.
Как сообщает Marca, "Реал" надеется, что через год сможет провернуть с Погба тот же же трюк, что и этим летом с Эденом Азаром, которого "Челси" был вынужден отпустить ранее этим летом из-за истекавшего через 12 месяцев контракта.
Видя свое будущее в Мадриде, Погба уже дал понять "Юнайтед", что не собирается обсуждать новый контракт. Поль надеется, что это позволит ему беспрепятственно уйти в "Реал" следующим летом.
Добавим, испанское издание игнорирует тот факт, что обычно контракты игроков "Юнайтед" предусматривают опцию автоматического продления на 12 месяцев по инициативе клуба. Есть ли такая опция в трудовом договоре Погба, достоверно неизвестно.
30.08.2019 16:00
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Последние комментарии:
просто Погба/ амень
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Ему ещё ничего не предложили, и врядли будет новый контракт. Летом уж точно в лалигу.
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у этого нигретенка еще 2 года, так что будет пахать год этот на лч, а следующим летом сьбнет за 250
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