Пике: "Надеюсь, с Магуайром МЮ выиграет Премьер-Лигу"

Харри Магуайр Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Жерар Пике считает, что Харри Магуайр способен превратить "красных дьяволов" в реального претендента на титул Премьер-Лиги.

Очевидно, клуб с "Олд Траффорд" возлагает большие надежды на Магуайра, на приобретение которого у "Лестера" этим летом были потрачены 80 миллионов фунтов.

Многого ожидает от самого дорогого защитника в мире и Пике, который сам сыграл за "Юнайтед" только 12 матчей до своего ухода в "Барселону" в 2008 году.

"Прежде с Ван Дейком и около 10 лет назад с Рио Фердинандом мы уже видели, как это бывает".

"Так исторически сложилось, что они много инвестируют в хороших защитников, а Харри Магуайр отличный защитник".

"Надеюсь, они снова смогут взобраться на вершину. В последние годы "Манчестер Юнайтед" сражался за попадание в Лигу Чемпионов, но они должны постараться выиграть Премьер-Лигу".

"Надеюсь, с этим приобретением они вернутся на вершину", — сообщил Пике Daily Express.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Пике

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. radik86radik 30.08.2019 15:31 # radik86radik
    Эту вьюшку Пике после первого матча поди давал. После просмотра двух последующих постеснялся бы такую херь нести.

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  2. mcferson 30.08.2019 15:26 # mcferson
    Ыыыыыы)) бл ну это ор)) скюму писи во рту светят максимум с таким подходом команды)

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  3. mancunia-planet 30.08.2019 15:06 # mancunia-planet
    Не вопрос, вопрос когда. Наверняка раньше Ливерпуля.

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  4. madchester 30.08.2019 15:04 # madchester
    Что этот Пике курит?

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