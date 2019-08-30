Пике: "Надеюсь, с Магуайром МЮ выиграет Премьер-Лигу"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Жерар Пике считает, что Харри Магуайр способен превратить "красных дьяволов" в реального претендента на титул Премьер-Лиги.
Очевидно, клуб с "Олд Траффорд" возлагает большие надежды на Магуайра, на приобретение которого у "Лестера" этим летом были потрачены 80 миллионов фунтов.
Многого ожидает от самого дорогого защитника в мире и Пике, который сам сыграл за "Юнайтед" только 12 матчей до своего ухода в "Барселону" в 2008 году.
"Прежде с Ван Дейком и около 10 лет назад с Рио Фердинандом мы уже видели, как это бывает".
"Так исторически сложилось, что они много инвестируют в хороших защитников, а Харри Магуайр отличный защитник".
"Надеюсь, они снова смогут взобраться на вершину. В последние годы "Манчестер Юнайтед" сражался за попадание в Лигу Чемпионов, но они должны постараться выиграть Премьер-Лигу".
"Надеюсь, с этим приобретением они вернутся на вершину", — сообщил Пике Daily Express.
30.08.2019 15:00
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Последние комментарии:
Эту вьюшку Пике после первого матча поди давал. После просмотра двух последующих постеснялся бы такую херь нести.
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Ыыыыыы)) бл ну это ор)) скюму писи во рту светят максимум с таким подходом команды)
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Не вопрос, вопрос когда. Наверняка раньше Ливерпуля.
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Что этот Пике курит?
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