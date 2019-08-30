Пике: "Надеюсь, с Магуайром МЮ выиграет Премьер-Лигу"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Жерар Пике считает, что Харри Магуайр способен превратить "красных дьяволов" в реального претендента на титул Премьер-Лиги.

Очевидно, клуб с "Олд Траффорд" возлагает большие надежды на Магуайра, на приобретение которого у "Лестера" этим летом были потрачены 80 миллионов фунтов.



Многого ожидает от самого дорогого защитника в мире и Пике, который сам сыграл за "Юнайтед" только 12 матчей до своего ухода в "Барселону" в 2008 году.



"Прежде с Ван Дейком и около 10 лет назад с Рио Фердинандом мы уже видели, как это бывает".



"Так исторически сложилось, что они много инвестируют в хороших защитников, а Харри Магуайр отличный защитник".



"Надеюсь, они снова смогут взобраться на вершину. В последние годы "Манчестер Юнайтед" сражался за попадание в Лигу Чемпионов, но они должны постараться выиграть Премьер-Лигу".



"Надеюсь, с этим приобретением они вернутся на вершину", — сообщил Пике Daily Express.