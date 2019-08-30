Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20
В результате жеребьевки "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" обрели своих соперников по групповой стадии Лиги Европы.
Соперниками "канониров" по квартету стали "Айнтрахт", "Стандарт" и "Витория". "Красные дьяволы" попали в компанию к "Астане", "Партизану" и АЗ, а "волки" сразятся с "Бешикташем", "Брагой" и "Слованом".
Групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября и завершится 12 декабря.
Также УЕФА сегодня объявил лучшего игрока Лиги Европы по итогам прошлого сезона. Им стал экс-плеймейкер "Челси" Эден Азар, обойдя Оливье Жиру и Луку Йовича.
Группа A: "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Израиль), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург).
Группа B: "Динамо" (Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция), "Лугано" (Швейцария).
Группа C: "Базель" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция).
Группа D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Голландия), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия).
Группа E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), "Клуж" (Румыния).
Группа F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Стандарт" (Бельгия), "Витория" (Португалия).
Группа G: "Порту" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Голландия), "Рейнджерс" (Шотландия).
Группа H: ЦСКА (Россия), "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия).
Группа I: "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина).
Группа J: "Рома" (Италия), "Боруссия Менхенгладбах" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия).
Группа K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия).
Группа L: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), АЗ (Голландия).
30.08.2019 14:45
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Последние комментарии:
Астана и АЗ могут доставить проблемы МЮ если команда будет продолжать так же играть как сейчас.
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унылый турнир для отбросов
можно даже было не публиковать отдельной новость
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норм катанем молодняком все выезды группы, потом весной в плове будем делать упор на ЛЕ с 8 место АПЛ, проторенной дорожкой пенсов
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Порту (Германия), надо поправить
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Удачи короче в ЛЕ ...
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Здесь даже групп смерти нету, ну чтоб за турнир? Лига Европы превращается в пионерский лагерь.
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Почему тут порта красного нет? Непорядок. Исправьте.Его с каким-то "Ференцварошом" (Венгрия) спутали.
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Да будет аншлаг на Астана арене!
Вот только не стоит ожидать сильного состава от МЮ =/
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Довольно неприятная группа, резервом не пройдем на первое
Лол, а где чулси?! Лалки их даже не пустили сюда
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Какахов разнесло по ветке
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Капец мусорные команды в ЛЕ, как раз уровня гейклуба арсосала. Но их и там вые6ут)
Калониры ваш день четверг!
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Легкий жребий для казахов.
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как знал, что батэ могло в рб мю привезти, но не в этом году
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Конониры, вас немцы айнтрахнут.
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челсидоры нервно изучали группы, куда попадут к зиме
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Удачи всем!
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Норм группы у Селтика, джерс, волков. Остальные липа
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Жесть - как вспомню когда ЛФК был середняком и играл в этом второсортном турнире с любительскими командами, аж жуть берет.
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Сбылась моя мечта пацаны, увижу игру МЮ
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А вообще, Вулвз - фавориты
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