Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20

В результате жеребьевки "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" обрели своих соперников по групповой стадии Лиги Европы.

Соперниками "канониров" по квартету стали "Айнтрахт", "Стандарт" и "Витория". "Красные дьяволы" попали в компанию к "Астане", "Партизану" и АЗ, а "волки" сразятся с "Бешикташем", "Брагой" и "Слованом".



Групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября и завершится 12 декабря.



Также УЕФА сегодня объявил лучшего игрока Лиги Европы по итогам прошлого сезона. Им стал экс-плеймейкер "Челси" Эден Азар, обойдя Оливье Жиру и Луку Йовича.



Группа A: "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Израиль), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург).

Группа B: "Динамо" (Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция), "Лугано" (Швейцария).

Группа C: "Базель" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция).

Группа D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Голландия), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия).

Группа E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), "Клуж" (Румыния).

Группа F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Стандарт" (Бельгия), "Витория" (Португалия).

Группа G: "Порту" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Голландия), "Рейнджерс" (Шотландия).

Группа H: ЦСКА (Россия), "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия).

Группа I: "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина).

Группа J: "Рома" (Италия), "Боруссия Менхенгладбах" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия).

Группа K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия).

Группа L: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), АЗ (Голландия).