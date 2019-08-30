Жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20

Лига Европы В результате жеребьевки "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" обрели своих соперников по групповой стадии Лиги Европы.

Соперниками "канониров" по квартету стали "Айнтрахт", "Стандарт" и "Витория". "Красные дьяволы" попали в компанию к "Астане", "Партизану" и АЗ, а "волки" сразятся с "Бешикташем", "Брагой" и "Слованом".

Групповой этап Лиги Европы стартует 19 сентября и завершится 12 декабря.

Также УЕФА сегодня объявил лучшего игрока Лиги Европы по итогам прошлого сезона. Им стал экс-плеймейкер "Челси" Эден Азар, обойдя Оливье Жиру и Луку Йовича.

Группа A: "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Израиль), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург).
Группа B: "Динамо" (Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция), "Лугано" (Швейцария).
Группа C: "Базель" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция).
Группа D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Голландия), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия).
Группа E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), "Клуж" (Румыния).
Группа F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Стандарт" (Бельгия), "Витория" (Португалия).
Группа G: "Порту" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Голландия), "Рейнджерс" (Шотландия).
Группа H: ЦСКА (Россия), "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия).
Группа I: "Вольфсбург" (Германия), "Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина).
Группа J: "Рома" (Италия), "Боруссия Менхенгладбах" (Германия), "Истанбул Башакшехир" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия).
Группа K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия).
Группа L: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), АЗ (Голландия).


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, жеребьевка, Лига Европы, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 14:45

Количество просмотров Просмотров: 2509

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Последние комментарии:




  1. muaxaxaxa 30.08.2019 15:41 # muaxaxaxa
    Астана и АЗ могут доставить проблемы МЮ если команда будет продолжать так же играть как сейчас.

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  2. only--liverpool 30.08.2019 15:39 # only--liverpool
    унылый турнир для отбросов
    можно даже было не публиковать отдельной новость

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  3. rj1992 30.08.2019 15:24 # rj1992
    норм катанем молодняком все выезды группы, потом весной в плове будем делать упор на ЛЕ с 8 место АПЛ, проторенной дорожкой пенсов

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  4. darkmessiah 30.08.2019 15:20 # darkmessiah
    Порту (Германия), надо поправить

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  5. chelsealondon 30.08.2019 15:19 # chelsealondon
    Удачи короче в ЛЕ ...

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  6. lovrentiy 30.08.2019 15:16 # lovrentiy
    Здесь даже групп смерти нету, ну чтоб за турнир? Лига Европы превращается в пионерский лагерь.

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  7. shmanisa 30.08.2019 15:16 # shmanisa
    Почему тут порта красного нет? Непорядок. Исправьте.Его с каким-то "Ференцварошом" (Венгрия) спутали.

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  8. liverpool888 30.08.2019 15:07 # liverpool888
    Да будет аншлаг на Астана арене!
    Вот только не стоит ожидать сильного состава от МЮ =/

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  9. wengerrrro 30.08.2019 15:05 # wengerrrro
    Довольно неприятная группа, резервом не пройдем на первое

    Лол, а где чулси?! Лалки их даже не пустили сюда

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  10. mufc1994 30.08.2019 15:05 # mufc1994
    Какахов разнесло по ветке

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  11. chelsea88 30.08.2019 15:01 # chelsea88
    Капец мусорные команды в ЛЕ, как раз уровня гейклуба арсосала. Но их и там вые6ут)
    Калониры ваш день четверг!

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  12. fc-oil 30.08.2019 15:01 # fc-oil
    Легкий жребий для казахов.

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  13. mixmaster 30.08.2019 14:59 # mixmaster
    как знал, что батэ могло в рб мю привезти, но не в этом году

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  14. chelsea88 30.08.2019 14:59 # chelsea88
    Конониры, вас немцы айнтрахнут.

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  15. mixmaster 30.08.2019 14:58 # mixmaster
    челсидоры нервно изучали группы, куда попадут к зиме

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  16. pistolero-lfc 30.08.2019 14:57 # pistolero-lfc
    Удачи всем!

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  17. keane16 30.08.2019 14:55 # keane16
    Норм группы у Селтика, джерс, волков. Остальные липа

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  18. skychnie-oboi 30.08.2019 14:54 # skychnie-oboi
    Жесть - как вспомню когда ЛФК был середняком и играл в этом второсортном турнире с любительскими командами, аж жуть берет.

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  19. jappstamm 30.08.2019 14:52 # jappstamm
    Сбылась моя мечта пацаны, увижу игру МЮ

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  20. ry-l 30.08.2019 14:52 # ry-l
    А вообще, Вулвз - фавориты

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