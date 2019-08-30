Сульшер: "У Ибрагимовича есть мой номер"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что открыт к диалогу с нападающим "ЛА Гэлакси" Златаном Ибрагимович, если намерения того вернуться на "Олд Траффорд" серьезны.

На днях Ибрагимович заявил, что все еще достаточно хорош для Премьер-Лиги и готов снова примерить футболку "Юнайтед", если клуб его об этом попросит.



Сульшер не исключает возвращение Златана, однако именно 37-летний швед должен сделать первый шаг и попроситься назад.



"Если бы в следующем месяце ему исполнялось 28, а не 38, это был бы другой разговор".



"Златан отлично проводил здесь время, и он по-прежнему хорошо играет. К сожалению, здесь он получил травму".



"Кто знает? У него есть мой номер, он смотрел мой дом на предмет аренды. Мы можем поговорить на родном языке, если он настроен серьезно. Я всегда готов поговорить со Златаном", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.