Сульшер подтвердил, что Смоллинг переходит в "Рому"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подтвердил, что защитник Крис Смоллинг отправляется в аренду в "Рому".

Напомним, на текущей неделе прессе стало известно, что "Юнайтед" и "Рома" согласовали условия арендной сделки, которая позволит Смоллингу получать игровую практику в итальянском клубе в этом сезоне.



На своей пресс-конференции в пятницу Сульшер подтвердил, что действительно дал свое благословение 29-летнему англичанину на отъезд в Рим.



"Вчера мы сели с ним и обсудили этот переход. У нас есть шестеро здоровых центральных защитников, и я не мог обещать Крису регулярную игровую практику. Сейчас он уже летит туда. Думаю, он получит удовольствие от этого опыта".



"Это ("Рома") хороший клуб из большой лиги. Не так много английских игроков имели возможность поиграть в Италии. Уверен, он вернется, став сильнее", — цитирует Сульшера Sky Sports.



Также Оле Гуннар подтвердил, что до 2 сентября покинуть "Юнайтед" может и Маттео Дармиан, а вот Маркос Рохо точно останется.