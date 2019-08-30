Лукаку сбросил более трех килограмм лишнего веса в "Интере"

После расставания с "Манчестер Юнайтед" нападающий Ромелу Лукаку сразу же принялся приводить себя в форму и сбросил уже более трех килограмм веса.

Напомним, когда "Юнайтед" продавал Лукаку в "Интер", экс-защитник "красных дьяволов" Гари Невилл обвинил Ромелу в непрофессионализме и лишнем весе.



По слухам, 26-летний бельгиец весил 104 килограмма, когда приехал в Милан. Однако смена клуба стала хорошим источником мотивации, и Лукаку немедленно принялся приводить себя в форму.



Как сообщает Daily Mail, в "Интере" Ромелу сел на диету, исключив из рациона всю жареную пищу, моцареллу и алкоголь. Вместо этого нападающий делает упор на средиземноморские овощи и богатое протеином белое мясо вроде индейки или курицы.



Форма Лукаку стала улучшаться на глазах, позволив Ромелу отличиться в его дебютном матче за "Интер". Это вызывает вопросы к нападающему, почему тот запустил себя в "Юнайтед", а также оставляет надежду Алексису Санчесу, накануне арендованному итальянским клубом, реабилитировать свою карьеру.