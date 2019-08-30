Недвед считает, что Игроком Года должен был стать Роналду, а не Ван Дейк

Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед считает, что нападающий его клуба Криштиану Роналду больше заслуживал стать Игроком Года по версии УЕФА, нежели взявший награду защитник Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля".

Напомним, накануне УЕФА не только провел жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов, но и вручил ряд престижных индивидуальных наград, главная из которых досталась Ван Дейку.



В шорт-листе на звание лучшего игрока прошлого сезона, помимо Ван Дейка, также находились Роналду и Лионель Месси из "Барселоны". Несмотря на столь серьезных конкурентов, победа Виргила, учитывая его вклад в успех "Ливерпуля", была ожидаемой — но только не для Недведа.



"Я ожидал победы Роналду, но мы принимаем любой исход", — сообщил Недвед Sky Sport Italia.



Добавим, что в своем дебютном сезоне в Турине Криштиану выиграл Серию А, а в Лиге Чемпионов запомнился хет-триком против "Атлетико" в 1/8 финала, однако уже в следующем раунде "Ювентус" вылетел от "Аякса".