Недвед считает, что Игроком Года должен был стать Роналду, а не Ван Дейк
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед считает, что нападающий его клуба Криштиану Роналду больше заслуживал стать Игроком Года по версии УЕФА, нежели взявший награду защитник Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля".
Напомним, накануне УЕФА не только провел жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов, но и вручил ряд престижных индивидуальных наград, главная из которых досталась Ван Дейку.
В шорт-листе на звание лучшего игрока прошлого сезона, помимо Ван Дейка, также находились Роналду и Лионель Месси из "Барселоны". Несмотря на столь серьезных конкурентов, победа Виргила, учитывая его вклад в успех "Ливерпуля", была ожидаемой — но только не для Недведа.
"Я ожидал победы Роналду, но мы принимаем любой исход", — сообщил Недвед Sky Sport Italia.
Добавим, что в своем дебютном сезоне в Турине Криштиану выиграл Серию А, а в Лиге Чемпионов запомнился хет-триком против "Атлетико" в 1/8 финала, однако уже в следующем раунде "Ювентус" вылетел от "Аякса".
30.08.2019 11:00
Просмотров: 1511
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Это с каких это куёв Недвед так решил?? Ван Дейк приложил максимум усилий, чтоб его команда выиграла ЛЧ - ЭТО ВСЁ МЕНЯЕТ! Пздц...
(ответить)
да кого "волнует" чего он там под нос себе считает
(ответить)
пацаны
Рону на полном серьезе могут дать зм
здесь то его просто оставили даже без пиджака, не то что без какой-то награды
даже блять приз симпатий не выдали
ему конечно надарили всяких призов от marka и еще каких-то непонятных подарков, но эти закулисные фунционеры запросто могут отдать ему золотой мяч
все-таки вклад развития в футболе у него огромен. и он не побоялся перейти в другую лигу, как например месси, всю жизнь играющий в тепличных условиях
(ответить)
Да норм они там траву курят
(ответить)
Норм же общались.
(ответить)
пашол наххуй
(ответить)
Роналду топарь конечно, но адекватно Ван Дейк.....
Недведу волосы наверно мешают...
(ответить)
Ну эт дежурные слова представителя клуба с определенным игроком. Там они и сами понимают что вылетивший с 1\4 и человек которого с натяжкой в италии признали лучшим(пздц как спорно), не заслуживал быть лучшим.
(ответить)
Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед считает,
Источник: http://fapl.ru/posts/73077/?c=1
ну ок
(ответить)
а что еще может сказать об игроке "Ювентуса" вице-президент "Ювентуса"?
(ответить)
Считал его мужиком .
Оказался он вторым шарлатаном для которого месси хозяин
(ответить)
он просто лизнул лучшему игроку своей команды. Ничего особенного
(ответить)
По правде Роналду это настоящий профессионал своего дела, он однозначно лучший профессиональный футболист современности, а самый талантливый Месси.
(ответить)
Просто неприлично, каждый своего толкает
Что-то Недвед до перехода в Юве Роналдо не был его поклонником.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий