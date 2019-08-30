Недвед считает, что Игроком Года должен был стать Роналду, а не Ван Дейк

Лионель Месси, Криштиану Роналду и Виргил Ван Дейк Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед считает, что нападающий его клуба Криштиану Роналду больше заслуживал стать Игроком Года по версии УЕФА, нежели взявший награду защитник Виргил Ван Дейк из "Ливерпуля".

Напомним, накануне УЕФА не только провел жеребьевку группового этапа Лиги Чемпионов, но и вручил ряд престижных индивидуальных наград, главная из которых досталась Ван Дейку.

В шорт-листе на звание лучшего игрока прошлого сезона, помимо Ван Дейка, также находились Роналду и Лионель Месси из "Барселоны". Несмотря на столь серьезных конкурентов, победа Виргила, учитывая его вклад в успех "Ливерпуля", была ожидаемой — но только не для Недведа.

"Я ожидал победы Роналду, но мы принимаем любой исход", — сообщил Недвед Sky Sport Italia.

Добавим, что в своем дебютном сезоне в Турине Криштиану выиграл Серию А, а в Лиге Чемпионов запомнился хет-триком против "Атлетико" в 1/8 финала, однако уже в следующем раунде "Ювентус" вылетел от "Аякса".


Метки Ван Дейк, награды, Недвед, Роналду, УЕФА, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1511

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Последние комментарии:




  1. olimpic14 30.08.2019 12:05 # olimpic14
    Это с каких это куёв Недвед так решил?? Ван Дейк приложил максимум усилий, чтоб его команда выиграла ЛЧ - ЭТО ВСЁ МЕНЯЕТ! Пздц...

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  2. only--liverpool 30.08.2019 11:55 # only--liverpool
    да кого "волнует" чего он там под нос себе считает

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  3. superperez101 30.08.2019 11:52 # superperez101
    пацаны
    Рону на полном серьезе могут дать зм
    здесь то его просто оставили даже без пиджака, не то что без какой-то награды
    даже блять приз симпатий не выдали
    ему конечно надарили всяких призов от marka и еще каких-то непонятных подарков, но эти закулисные фунционеры запросто могут отдать ему золотой мяч
    все-таки вклад развития в футболе у него огромен. и он не побоялся перейти в другую лигу, как например месси, всю жизнь играющий в тепличных условиях

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  4. liverpool1892est 30.08.2019 11:50 # liverpool1892est
    Да норм они там траву курят

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  5. electric 30.08.2019 11:40 # electric
    Норм же общались.

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  6. fara-fara 30.08.2019 11:37 # fara-fara
    пашол наххуй

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  7. chelsealondon 30.08.2019 11:28 # chelsealondon
    Роналду топарь конечно, но адекватно Ван Дейк.....
    Недведу волосы наверно мешают...

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  8. gerrard08 30.08.2019 11:27 # gerrard08
    Ну эт дежурные слова представителя клуба с определенным игроком. Там они и сами понимают что вылетивший с 1\4 и человек которого с натяжкой в италии признали лучшим(пздц как спорно), не заслуживал быть лучшим.

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  9. lfcynwa 30.08.2019 11:25 # lfcynwa
    Вице-президент "Ювентуса" Павел Недвед считает,

    Источник: http://fapl.ru/posts/73077/?c=1

    ну ок

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  10. danilych89 30.08.2019 11:22 # danilych89
    а что еще может сказать об игроке "Ювентуса" вице-президент "Ювентуса"?

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  11. chr1s8rown 30.08.2019 11:03 # chr1s8rown
    Считал его мужиком .
    Оказался он вторым шарлатаном для которого месси хозяин

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  12. alexminck 30.08.2019 11:02 # alexminck
    он просто лизнул лучшему игроку своей команды. Ничего особенного

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  13. anabanana94 30.08.2019 11:02 # anabanana94
    По правде Роналду это настоящий профессионал своего дела, он однозначно лучший профессиональный футболист современности, а самый талантливый Месси.

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  14. feldkurat 30.08.2019 11:02 # feldkurat
    Просто неприлично, каждый своего толкает
    Что-то Недвед до перехода в Юве Роналдо не был его поклонником.

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