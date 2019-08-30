Эвра: "Погба останется в "Юнайтед"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра уверен, что полузащитник Поль Погба останется в клубе с "Олд Траффорд".
В последние дни то и дело появляются слухи, что "Реал" еще сделает свое предложение о покупке Погба до закрытия трансферного окна в Испании 2 сентября.
Однако Эвра не верит, что его соотечественник уйдет. Патрис убежден, что Поль счастлив в "Юнайтед" и этот сезон проведет в Манчестере.
"Поль сосредоточен на "Юнайтед", Поль находится в Манчестере и останется в Манчестере".
"Люди много дискутируют об этом, но и для клуба, и для него самого хорошо, что он останется. Мы посмотрим, что будет в последующие годы, но сейчас ему было бы сложно покинуть Манчестер".
"Уйти под занавес трансферного окна, когда сезон уже стартовал? Нет. Я надеюсь, он проведет отличный сезон в Манчестере".
"У меня нет никаких двойственных чувств. Поль мой брат, и я хочу лучшего для него. Если он не чувствует себя счастливым в Манчестере, я скажу Полю уйти. Если он счастлив, скажу остаться. Я бы посоветовал ему остаться, и я говорю вам правду", — цитирует Эвра Goal.
30.08.2019 10:00
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Надолго ли? Не впечатлил.
Пока он стоит денег его нужно продать.
На эти же деньги МЮ сможет купить более чем достойную кандидатуру. Воевал с Жозе и нарочно играл не на все 100%. Разве это профессионально?
А когда клуб уволил Жозе перед очень лёгким календарём показал крутой результат по голам из ассистам. Явно же на зло Жозе. Но тут другой вопрос - показатель ли это его уровня? В конце сезона при появлении слухов о переходе в Реал опять стал обузой для команды.
Для меня всё просто - от таких игроков нужно избавляться. Смотрел хайлайты с КП, своим отбором начал голевую атаку, а своей глупой потерей в концовке игры породил гол в свои ворота. Крайне противоречивая личность.
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