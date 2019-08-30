Эвра: "Погба останется в "Юнайтед"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра уверен, что полузащитник Поль Погба останется в клубе с "Олд Траффорд".

В последние дни то и дело появляются слухи, что "Реал" еще сделает свое предложение о покупке Погба до закрытия трансферного окна в Испании 2 сентября.



Однако Эвра не верит, что его соотечественник уйдет. Патрис убежден, что Поль счастлив в "Юнайтед" и этот сезон проведет в Манчестере.



"Поль сосредоточен на "Юнайтед", Поль находится в Манчестере и останется в Манчестере".



"Люди много дискутируют об этом, но и для клуба, и для него самого хорошо, что он останется. Мы посмотрим, что будет в последующие годы, но сейчас ему было бы сложно покинуть Манчестер".



"Уйти под занавес трансферного окна, когда сезон уже стартовал? Нет. Я надеюсь, он проведет отличный сезон в Манчестере".



"У меня нет никаких двойственных чувств. Поль мой брат, и я хочу лучшего для него. Если он не чувствует себя счастливым в Манчестере, я скажу Полю уйти. Если он счастлив, скажу остаться. Я бы посоветовал ему остаться, и я говорю вам правду", — цитирует Эвра Goal.