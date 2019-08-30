Вертонген может покинуть "Тоттенхэм"

Ян Вертонген В ближайшие дни "Тоттенхэм" может попрощаться с защитником Яном Вертонгеном, в услугах которого заинтересован "Байер".

Вертонген, который является ключевым игроком "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2012 году, не провел ни минуты в трех первых матчах нового сезона.

Согласно слухам, это вызвано вовсе не плохой формой Яна, а тем, что у 32-летнего бельгийца случился разлад в отношениях с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

Поскольку контракт Вертонгена истекает в конце сезона, лондонский клуб вынужден задумываться о расставании с ветераном уже сейчас.

Как сообщает Kicker, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Байера", который стартовал в Бундеслиге с двух побед подряд и в этом сезоне выступит в Лиге Чемпионов, попав в одну группу с "Атлетико", "Ювентусом" и "Локомотивом". Клуб из Леверкузена задумывается о том, чтобы выдвинуть свое предложение по защитнику.


Метки Байер, Вертонген, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 09:00

Количество просмотров Просмотров: 683

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfc-krr 30.08.2019 09:42 # lfc-krr
    Основной защитник на выход, а вечно не нужный Тоби, теперь будет основным?! Короче, минус шпоры из гонки.

    (ответить)

  2. edgarkuznetsov 30.08.2019 09:08 # edgarkuznetsov
    Вот откуда уснёшь фингал лол

    (ответить)

  3. pistolero-lfc 30.08.2019 09:02 # pistolero-lfc
    Говорят, он поссорился еще и с Кейном. Это правда?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: