Вертонген может покинуть "Тоттенхэм"

В ближайшие дни "Тоттенхэм" может попрощаться с защитником Яном Вертонгеном, в услугах которого заинтересован "Байер".

Вертонген, который является ключевым игроком "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2012 году, не провел ни минуты в трех первых матчах нового сезона.



Согласно слухам, это вызвано вовсе не плохой формой Яна, а тем, что у 32-летнего бельгийца случился разлад в отношениях с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.



Поскольку контракт Вертонгена истекает в конце сезона, лондонский клуб вынужден задумываться о расставании с ветераном уже сейчас.



Как сообщает Kicker, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Байера", который стартовал в Бундеслиге с двух побед подряд и в этом сезоне выступит в Лиге Чемпионов, попав в одну группу с "Атлетико", "Ювентусом" и "Локомотивом". Клуб из Леверкузена задумывается о том, чтобы выдвинуть свое предложение по защитнику.