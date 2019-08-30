Вертонген может покинуть "Тоттенхэм"
В ближайшие дни "Тоттенхэм" может попрощаться с защитником Яном Вертонгеном, в услугах которого заинтересован "Байер".
Вертонген, который является ключевым игроком "шпор" после своего перехода из "Аякса" в 2012 году, не провел ни минуты в трех первых матчах нового сезона.
Согласно слухам, это вызвано вовсе не плохой формой Яна, а тем, что у 32-летнего бельгийца случился разлад в отношениях с главным тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.
Поскольку контракт Вертонгена истекает в конце сезона, лондонский клуб вынужден задумываться о расставании с ветераном уже сейчас.
Как сообщает Kicker, эта ситуация не осталась без внимания со стороны "Байера", который стартовал в Бундеслиге с двух побед подряд и в этом сезоне выступит в Лиге Чемпионов, попав в одну группу с "Атлетико", "Ювентусом" и "Локомотивом". Клуб из Леверкузена задумывается о том, чтобы выдвинуть свое предложение по защитнику.
30.08.2019 09:00
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Последние комментарии:
Основной защитник на выход, а вечно не нужный Тоби, теперь будет основным?! Короче, минус шпоры из гонки.
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Вот откуда уснёшь фингал лол
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Говорят, он поссорился еще и с Кейном. Это правда?
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