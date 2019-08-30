Клопп ожидает эмоциональных матчей с "Наполи"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что ожидает эмоциональных матчей против "Наполи" на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Проведенная накануне УЕФА жеребьевка определила "красных" в Группу E, вместе с "Наполи", "Ред Булл" и "Генком".



"Ливерпуль" был в одном квартете с "Наполи" и год назад, одержав тяжелейшую победу 1:0 на "Энфилде", когда потрясающий сейв Алиссона после удара в упор Аркадиуша Милика позволил команде Клоппа выйти в пле-офф и впоследствии выиграть турнир. Юрген уверен, что "красным" снова будет непросто.



"Снова "Наполи". Я не знаю, как часто мне доводилось играть против "Наполи", но очевидно, у них очень опытная команда".



"Наполи" просто очень хорош. Дома против них мы провели один из лучших своих матчей, потому что мы были как скала. Учитывая мощь контратак "Наполи", мы не могли позволить себе пропустить. Они играют четко, и это очень хорошо".



"В предсезонных матчах мы однажды (в 2018) победили их 5:0 в Дублине, но результат мне не интересен. В этом году мы проиграли им 3:0, и это тоже не интересно, однако вы и сами видите, насколько они хороши".



"На момент нашей встречи летом они еще не набрали форму, мы не набрали форму, но у них очень хорошая команда. Карло Анчелотти так опытен, и он так часто выигрывал этот турнир".



"Когда они вылетели в прошлом году, все было очень близко — Али совершил большой сейв на последних секундах, так что они запомнят это, и наши новые матчи будут эмоциональными. Я практически уверен насчет этого", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".