Сезон завершен для капитана "Борнмута"
Капитану "Борнута" Чарли Дэниэлсу предстоит операция, которая уже не позволит ему сыграть в этом сезоне.
32-летний крайний защитник получил свое повреждение в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье и был унесен с поля на носилках.
Углубленное обследование обнаружило у Дэниэлса вывих коленной чашечки правой ноги. Теперь Чарли отправляется под нож хирурга, сообщает BBC.
Отметим, что Дэниэлс лишь четыре месяца назад вернулся в строй после другого вывиха коленной чашечки. Впереди у ветерана снова многие месяцы реабилитации.
30.08.2019 07:20
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