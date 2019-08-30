Сезон завершен для капитана "Борнмута"

Капитану "Борнута" Чарли Дэниэлсу предстоит операция, которая уже не позволит ему сыграть в этом сезоне.

32-летний крайний защитник получил свое повреждение в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье и был унесен с поля на носилках.



Углубленное обследование обнаружило у Дэниэлса вывих коленной чашечки правой ноги. Теперь Чарли отправляется под нож хирурга, сообщает BBC.



Отметим, что Дэниэлс лишь четыре месяца назад вернулся в строй после другого вывиха коленной чашечки. Впереди у ветерана снова многие месяцы реабилитации.