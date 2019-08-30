Эмери: "Дерби Северного Лондона — лучший в мире матч для фанатов"

Тоттенхэм против Арсенала Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назвал дерби Северного Лондона лучшим в мире матчем для футбольных болельщиков.

В ближайшее воскресенье на "Эмирейтс" пожалует "Тоттенхэм", чтобы сыграть очередное северолондонское дерби. Обе команды должны реабилитироваться после поражений в прошлый уикенд.

Прежде всего Эмери воспринимает это дерби как отличное зрелище для фанатов. Унаи хочет, чтобы фанаты "Арсенала" возвращались домой в позитивном настроении.

"Такие матчи, как против "Ливерпуля" на прошлой неделе и против "Тоттенхэма" на этой неделе, удивительны. Это лучшая проверка, что только может быть. Две этих команды играли в финале Лиги Чемпионов".

"Наши болельщики рады каждый раз, когда мы играем такие матчи. Возможно, этот матч в воскресенье является лучшим матчем в мире для всех футбольных болельщиков".

"Мы можем вспомнить некоторые позитивные и некоторые менее позитивны моменты из каждого дерби. Я хочу, чтобы это было новое дерби, новый матч, новый момент для нас".

"Мы хотим провести особенный день со своими болельщиками у себя дома", — цитирует Эмери Sky Sports.


Метки Арсенал, Тоттенхэм, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 06:00

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