Эмери: "Дерби Северного Лондона — лучший в мире матч для фанатов"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назвал дерби Северного Лондона лучшим в мире матчем для футбольных болельщиков.

В ближайшее воскресенье на "Эмирейтс" пожалует "Тоттенхэм", чтобы сыграть очередное северолондонское дерби. Обе команды должны реабилитироваться после поражений в прошлый уикенд.



Прежде всего Эмери воспринимает это дерби как отличное зрелище для фанатов. Унаи хочет, чтобы фанаты "Арсенала" возвращались домой в позитивном настроении.



"Такие матчи, как против "Ливерпуля" на прошлой неделе и против "Тоттенхэма" на этой неделе, удивительны. Это лучшая проверка, что только может быть. Две этих команды играли в финале Лиги Чемпионов".



"Наши болельщики рады каждый раз, когда мы играем такие матчи. Возможно, этот матч в воскресенье является лучшим матчем в мире для всех футбольных болельщиков".



"Мы можем вспомнить некоторые позитивные и некоторые менее позитивны моменты из каждого дерби. Я хочу, чтобы это было новое дерби, новый матч, новый момент для нас".



"Мы хотим провести особенный день со своими болельщиками у себя дома", — цитирует Эмери Sky Sports.