"Бешикташ" согласовал аренду Эльнени

"Бешикташ" согласовал аренду египетского полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени до конца этого сезона.

В сезоне 2018/19 Эльнени сыграл 17 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, включая лишь восемь в Премьер-Лиге, а в этой кампании еще не попадал в заявку команды.



На прошлой неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом посоветовал Мохамеду и защитнику Шкодрану Мустафи уйти и, по крайней мере, один из них этот совет услышал.



Как сообщает Goal со ссылкой на свой источник на "Эмирейтс", "Арсенал" не нашел покупателя на 27-летнего Эльнени, поэтому Мохамед уходит только в аренду. "Бешикташ" возьмет на себя большую часть зарплаты игрока в 50 тысяч фунтов в неделю.