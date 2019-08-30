"Бешикташ" согласовал аренду Эльнени
"Бешикташ" согласовал аренду египетского полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эльнени до конца этого сезона.
В сезоне 2018/19 Эльнени сыграл 17 матчей за "Арсенал" во всех турнирах, включая лишь восемь в Премьер-Лиге, а в этой кампании еще не попадал в заявку команды.
На прошлой неделе главный тренер "канониров" Унаи Эмери прямым текстом посоветовал Мохамеду и защитнику Шкодрану Мустафи уйти и, по крайней мере, один из них этот совет услышал.
Как сообщает Goal со ссылкой на свой источник на "Эмирейтс", "Арсенал" не нашел покупателя на 27-летнего Эльнени, поэтому Мохамед уходит только в аренду. "Бешикташ" возьмет на себя большую часть зарплаты игрока в 50 тысяч фунтов в неделю.
30.08.2019 00:05
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