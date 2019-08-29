"Вулверхэмптон" вышел в групповую стадию Лиги Европы

Рауль Хименес Повторно доказав свое превосходство над "Торино", "Вулверхэмптон" вышел в групповую стадию Лиги Европы.

Напомним, неделю назад "волки" отпраздновали победу в Италии со счетом 2:3.

Ответный матч раунда плей-офф квалификации тоже получился достаточно упорным, однако команда Нуну Эшпириту Санту снова взяла верх благодаря голам Рауля Хименеса и Леандера Дендонкера — 2:1.

Таким образом, "Вулверхэмптон" выиграл все шесть своих матчей в квалификации Лиги Европы и теперь составит компанию "Арсеналу" и "Манчестер Юнайтед" на групповой стадии.

"Вулверхэмптон" (Англия) — "Торино" (Италия) — 2:1 (1:0) по сумме двух матчей — 5:3

Голы: Хименес 30, Дендонкер 58 — Белотти 57.

"Вулверхэмптон": Патрисиу, Вальехо, Коуди, Боли, Траоре, Дендонкер, Саисс, Моутиньо (Невеш 90), Хонни, Хименес (Нету 90), Жота (Кутроне 81).


Метки Вулверхэмптон, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 23:40

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  1. krutoykanonir 29.08.2019 23:44 # krutoykanonir
    Очень нравится смотреть игру Wolves.
    Это настоящее искусство. И просмотр сегодняшней встречи с Торино был невероятным!
    Я получил истинное эстетическое удовлетворение.
    Дендонкер сегодня был лучшим. Его проход минуте на 80й, где он не забил - это круто!

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