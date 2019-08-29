Алексис Санчес перешел в "Интер"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес официально присоединился к "Интеру" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.

19 месяцев Санчеса на "Олд Траффорд" стали сущим кошмаром. Перебравшись к "красным дьяволам" из "Арсенала" в статусе самого высокооплачиваемого футболиста Премьер-Лиги в январе 2018, Алексис забил лишь пять голов в 45 матчах.



В этом сезоне 30-летний чилиец не сыграл ни минуты за "Юнайтед", а теперь будет представлять "Интер", который ранее в августе приобрел у "дьяволов" нападающего Ромелу Лукаку.



Отметим, что Санчес достался "Интеру" без арендной платы. Вдобавок клуб Серии А возьмет на себя только четверть от астрономической зарплаты Алексиса — остальную часть будет субсидировать "Юнайтед".



Предполагается, что сделка по Санчесу не предусматривает опции выкупа. Это означает, что по окончании сезона "дьяволам" снова придется думать, что делать с Алексисом, у которого к тому времени остается еще два года по контракту.