Алексис Санчес перешел в "Интер"

Ромелу Лукаку и Алексис Санчес Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес официально присоединился к "Интеру" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.

19 месяцев Санчеса на "Олд Траффорд" стали сущим кошмаром. Перебравшись к "красным дьяволам" из "Арсенала" в статусе самого высокооплачиваемого футболиста Премьер-Лиги в январе 2018, Алексис забил лишь пять голов в 45 матчах.

В этом сезоне 30-летний чилиец не сыграл ни минуты за "Юнайтед", а теперь будет представлять "Интер", который ранее в августе приобрел у "дьяволов" нападающего Ромелу Лукаку.

Отметим, что Санчес достался "Интеру" без арендной платы. Вдобавок клуб Серии А возьмет на себя только четверть от астрономической зарплаты Алексиса — остальную часть будет субсидировать "Юнайтед".

Предполагается, что сделка по Санчесу не предусматривает опции выкупа. Это означает, что по окончании сезона "дьяволам" снова придется думать, что делать с Алексисом, у которого к тому времени остается еще два года по контракту.


Метки аренда, Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 887

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  1. gerrard08 30.08.2019 00:01 # gerrard08
    тупые макароны, собрали весь скамовский неликвид.
    ладно хоть эти лохи продолжают лоховаться и зп выплачивать.

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  2. r-n 29.08.2019 23:52 # r-n
    Конте хорошие приобретения сделал в атакующую линию(Лукаку, Санчес). Думаю, 2-е место в Серии А достанется им. С Юве им конечно тяжело будет тягаться, но вот Наполи, Рому и своих соседей должны обходить!

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  3. lambert757 29.08.2019 23:49 # lambert757
    Я не пойму, почему в мю у него не пошла игра. В арсенале он 2-3 года был лучшим

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  4. krutoykanonir 29.08.2019 23:06 # krutoykanonir
    Удачи ему. Жаль, что так у него сложилось.
    Игрок высочайшего класса.

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  5. limon-ri 29.08.2019 23:04 # limon-ri
    Ураааааааааа

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  6. bes-ter 29.08.2019 23:04 # bes-ter
    Как же бесят эти лимонадники цыгане итальяшки

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