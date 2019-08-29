Алексис Санчес перешел в "Интер"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес официально присоединился к "Интеру" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2019/20.
19 месяцев Санчеса на "Олд Траффорд" стали сущим кошмаром. Перебравшись к "красным дьяволам" из "Арсенала" в статусе самого высокооплачиваемого футболиста Премьер-Лиги в январе 2018, Алексис забил лишь пять голов в 45 матчах.
В этом сезоне 30-летний чилиец не сыграл ни минуты за "Юнайтед", а теперь будет представлять "Интер", который ранее в августе приобрел у "дьяволов" нападающего Ромелу Лукаку.
Отметим, что Санчес достался "Интеру" без арендной платы. Вдобавок клуб Серии А возьмет на себя только четверть от астрономической зарплаты Алексиса — остальную часть будет субсидировать "Юнайтед".
Предполагается, что сделка по Санчесу не предусматривает опции выкупа. Это означает, что по окончании сезона "дьяволам" снова придется думать, что делать с Алексисом, у которого к тому времени остается еще два года по контракту.
29.08.2019 23:00
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тупые макароны, собрали весь скамовский неликвид.
ладно хоть эти лохи продолжают лоховаться и зп выплачивать.
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Конте хорошие приобретения сделал в атакующую линию(Лукаку, Санчес). Думаю, 2-е место в Серии А достанется им. С Юве им конечно тяжело будет тягаться, но вот Наполи, Рому и своих соседей должны обходить!
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Я не пойму, почему в мю у него не пошла игра. В арсенале он 2-3 года был лучшим
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Удачи ему. Жаль, что так у него сложилось.
Игрок высочайшего класса.
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Ураааааааааа
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Как же бесят эти лимонадники цыгане итальяшки
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