"Тоттенхэм" согласился продать Ваньяму в "Брюгге"

"Тоттенхэм" принял предложение "Брюгге" в 12 миллионов фунтов о покупке полузащитника Виктора Ваньямы.

Капитан сборной Кении не провел ни минуты за "шпор" в этом сезоне и, по всей видимости, уже не наденет футболку лондонского клуба.



По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" и "Брюгге" полностью договорились об условиях сделки, и теперь 28-летний Ваньяма должен отправиться в Бельгию для заключительных формальностей.



Помимо "Брюгге", который при жеребьевке Лиги Чемпионов попал в одну группу с ПСЖ, "Реалом" и "Галатасараем", на Виктора также претендовали "Болонья", "Монако", "Селтик" и "Валенсия".



Ожидается, что в "Брюгге" Ваньяма станет самым высокооплачиваемым игроком команды, наряду с голкипером Симоном Миньоле, который прибыл из "Ливерпуля" ранее этим летом.



Добавим, что Ваньяма, чей контракт действителен до июня 2021, выступает за "шпор" после своего перехода из "Саутгемптона" в 2016 году, за это время сыграв 93 матча.