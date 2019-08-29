Унаи Эмери исключает уход Озила

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери исключил расставание с полузащитником Месутом Озилом до 2 сентября.

На старте этого сезона Озила вновь беспокоят неурядицы. Сперва на него вместе с защитником Сеадом Колашинацом было совершено нападение, а когда Месут пришел в себя и возобновил тренировки, то заболел.



30-летний немец, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю, до сих пор не сыграл ни минуты в этом сезоне, что лишь подогревает слухи об отъезде Озила с "Эмирейтс". Однако Эмери не только планирует сохранить Месута, но и даже готов его задействовать в дерби против "Тоттенхэма" в воскресенье.



"Вопрос с уходом Месута не обсуждается".



"Для нас трансферное окно уже закрылось, а в Европе оно закроется в понедельник. Мы уже не можем покупать, но некоторые игроки могут уйти в ближайшие четыре дня. Они знают свою ситуацию. Да, Монреаль один из них", — цитирует Эмери BBC.