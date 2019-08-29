Ван Дейк признан Игроком Года по версии УЕФА
Опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду, защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк забрал награду Игроку Года по версии УЕФА.
Сделав значительный вклад в победу "красных" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, Ван Дейк стал фаворитом на престижную европейскую награду.
Сюрпризов не случилось, и в четверг вечером 28-летний голландец получил в руки свой приз. Также Виргил был признан лучшим защитником прошлого сезона, а его одноклубнику Алиссону УЕФА отдал награду лучшему голкиперу.
"Я должен поблагодарить своих партнеров по команде, потому что без них я бы не добился того, чего добился. Мой путь к этому был долгим. Я очень горд получить эту награду. Это заслуга каждого, кто помогал мне", — сообщил Ван Дейк BT Sport.
29.08.2019 20:40
Просмотров: 1135
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лучшие игроки в лучшем клубе, все просто.
(ответить)
Далее только ЗМ
(ответить)
Ван Дейк великолепен!
(ответить)
Заслуженно!
(ответить)
утешительный приз
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
это значит зм получит ввд
(ответить)
((((((((((((((((
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий