Ван Дейк признан Игроком Года по версии УЕФА

Виргил Ван Дейк Опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду, защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк забрал награду Игроку Года по версии УЕФА.

Сделав значительный вклад в победу "красных" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, Ван Дейк стал фаворитом на престижную европейскую награду.

Сюрпризов не случилось, и в четверг вечером 28-летний голландец получил в руки свой приз. Также Виргил был признан лучшим защитником прошлого сезона, а его одноклубнику Алиссону УЕФА отдал награду лучшему голкиперу.

"Я должен поблагодарить своих партнеров по команде, потому что без них я бы не добился того, чего добился. Мой путь к этому был долгим. Я очень горд получить эту награду. Это заслуга каждого, кто помогал мне", — сообщил Ван Дейк BT Sport.


Метки Алиссон, Ван Дейк, Ливерпуль, награды, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 20:40

Количество просмотров Просмотров: 1135

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 29.08.2019 21:13 # gerrard08
    Лучшие игроки в лучшем клубе, все просто.

    (ответить)

  2. lfc-in-my-heart 29.08.2019 21:04 # lfc-in-my-heart
    Далее только ЗМ

    (ответить)

  3. largo-winch 29.08.2019 21:03 # largo-winch
    Ван Дейк великолепен!

    (ответить)

  4. maxvel 29.08.2019 21:02 # maxvel
    Заслуженно!

    (ответить)

  5. manutd-20champ 29.08.2019 20:55 # manutd-20champ
    утешительный приз

    (ответить)

  6. dragon 29.08.2019 20:50 # dragon
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  7. chr1s8rown 29.08.2019 20:50 # chr1s8rown
    это значит зм получит ввд

    (ответить)

  8. chebrec 29.08.2019 20:47 # chebrec
    ((((((((((((((((

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: