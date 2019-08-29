Ван Дейк признан Игроком Года по версии УЕФА

Опередив Лионеля Месси и Криштиану Роналду, защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк забрал награду Игроку Года по версии УЕФА.

Сделав значительный вклад в победу "красных" в Лиге Чемпионов в прошлом сезоне, Ван Дейк стал фаворитом на престижную европейскую награду.



Сюрпризов не случилось, и в четверг вечером 28-летний голландец получил в руки свой приз. Также Виргил был признан лучшим защитником прошлого сезона, а его одноклубнику Алиссону УЕФА отдал награду лучшему голкиперу.



"Я должен поблагодарить своих партнеров по команде, потому что без них я бы не добился того, чего добился. Мой путь к этому был долгим. Я очень горд получить эту награду. Это заслуга каждого, кто помогал мне", — сообщил Ван Дейк BT Sport.