Жеребьевка группового зтапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20

"Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" узнали имена своих соперников по групповой стадии Лиги Чемпионов.

Будучи единственной английской командой не из корзины сеянных перед жеребьевкой, "Тоттенхэм" попал в один квартет с грозной "Баварией", "Олимпиакосом" и "Црвеной Звездой".



"Ливерпулю", как и в прошлом году, достался "Наполи", а также австрийский "Ред Булл" и "Генк". Соперниками "Сити" по группе стали "Шахтер", загребское "Динамо" и "Аталанта". Наконец, четверку "Челси" дополнили "Аякс", "Валенсия" и "Лилль".



Добавим, групповой этап стартует 17-18 сентября и завершится 10-11 декабря.



Группа A: ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция).



Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия).



Группа C: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" (Хорватия), "Аталанта" (Италия).



Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия).



Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Ред Булл" (Австрия), "Генк" (Бельгия).



Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия).



Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия).



Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Голландия), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция).