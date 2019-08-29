Жеребьевка группового зтапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20
"Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" узнали имена своих соперников по групповой стадии Лиги Чемпионов.
Будучи единственной английской командой не из корзины сеянных перед жеребьевкой, "Тоттенхэм" попал в один квартет с грозной "Баварией", "Олимпиакосом" и "Црвеной Звездой".
"Ливерпулю", как и в прошлом году, достался "Наполи", а также австрийский "Ред Булл" и "Генк". Соперниками "Сити" по группе стали "Шахтер", загребское "Динамо" и "Аталанта". Наконец, четверку "Челси" дополнили "Аякс", "Валенсия" и "Лилль".
Добавим, групповой этап стартует 17-18 сентября и завершится 10-11 декабря.
Группа A: ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция).
Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия).
Группа C: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" (Хорватия), "Аталанта" (Италия).
Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия).
Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Ред Булл" (Австрия), "Генк" (Бельгия).
Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия).
Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия).
Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Голландия), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция).
29.08.2019 20:05
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Последние комментарии:
У сити в группе вообще какая та Припять
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спартак состоящий из нацменов получает горловой минет от португалов дома. красавчики.
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Крайне неудачная жеребьевка для Челси. Аякс, Лилль и Валенсия - все они будут претендовать на выход, Лилль в меньшей степени, конечно.
Синим итак с трудом даются голы на Бридже, а тут еще такие очень крепкие команды, которые на Бридже по любому закинут пару голов, а у себя дома тем более выступят сильно при абсолютно слабейшей обороне Синих.
Не, эту ЛЧ надо сливать и все силы бросить на Апл. При стольких турнирах+состав не укреплен ни разу+травматичность возросла сильно в последнее время+оборона шалит, ловить нечего.
Чех неудачно подобрал
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группа G 6ля такая залупа
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норм у Барсы группа.
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Пенсам группа смерти)
Ахахахах)
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Когда же хач Мирзов сдохнет
Ебаная мразота
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маю, в случае провала Сити на ранней стадии, 1/4 или еще раньше, они профукают и АПЛ, у команды пошатнутся нервы, возможно, начнутся недопонимания с тренером, а у Агуэро, по-моему, последний год по контракту, ему бы хотелось получить ушастого.
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На месте Олимпиакоса мог быть Краснодар(((((((
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Ван Дик просто обббббосссаааалллл всея всего!!!!
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Cr7 в москву приедет
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Тоттенхэм изи выходит с группы, попадает на Ман Сито выбивает голубков, в 1/4 Выходят против сутулые их как нехуй делать вывозим, в полуфинале мстим Ливапусику, ну и в финале ссым на Ювентус
Приятного просмотра
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У самых "мажорских" команд представленных Реалом, ПСЖ, Мансити и Газпромом и самые лёгкие группы. Исключая игры друг с другом у первых двух. В теории заговора естественно не верю, но что-то неправильное в этом есть.
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Тем более Аякс без Де Ионга и Де Лиг, а Лилль без Пепе и без опорника который ушёл в Эве
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Ван Дайк Король Европы!
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Збс, посмотрим на блюве и атлетов в мск!)
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Легкая группа у Челси, хоть и 3 одинаковых по уровню команд, должны брать 1 место, до 1/4 обязаны выходить, главное не с ПСЖ в 1/8 как обычно
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лифак сосать!
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у челси прям группа смерти рили,мертвые команды
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А когда жребий МЮ и Арсенала?
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