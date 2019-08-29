Жеребьевка группового зтапа Лиги Чемпионов сезона 2019/20

Трофей Лиги Чемпионов "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" узнали имена своих соперников по групповой стадии Лиги Чемпионов.

Будучи единственной английской командой не из корзины сеянных перед жеребьевкой, "Тоттенхэм" попал в один квартет с грозной "Баварией", "Олимпиакосом" и "Црвеной Звездой".

"Ливерпулю", как и в прошлом году, достался "Наполи", а также австрийский "Ред Булл" и "Генк". Соперниками "Сити" по группе стали "Шахтер", загребское "Динамо" и "Аталанта". Наконец, четверку "Челси" дополнили "Аякс", "Валенсия" и "Лилль".

Добавим, групповой этап стартует 17-18 сентября и завершится 10-11 декабря.

Группа A: ПСЖ (Франция), "Реал" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция).

Группа B: "Бавария" (Германия), "Тоттенхэм" (Англия), "Олимпиакос" (Греция), "Црвена Звезда" (Сербия).

Группа C: "Манчестер Сити" (Англия), "Шахтер" (Украина), "Динамо" (Хорватия), "Аталанта" (Италия).

Группа D: "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания), "Байер" (Германия), "Локомотив" (Россия).

Группа E: "Ливерпуль" (Англия), "Наполи" (Италия), "Ред Булл" (Австрия), "Генк" (Бельгия).

Группа F: "Барселона" (Испания), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Интер" (Италия), "Славия" (Чехия).

Группа G: "Зенит" (Россия), "Бенфика" (Португалия), "Лион" (Франция), "РБ Лейпциг" (Германия).

Группа H: "Челси" (Англия), "Аякс" (Голландия), "Валенсия" (Испания), "Лилль" (Франция).


Метки жеребьевка, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 20:05

Количество просмотров Просмотров: 4902

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Последние комментарии:




  1. beatles-red 29.08.2019 21:18 # beatles-red
    У сити в группе вообще какая та Припять

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  2. manutd-20champ 29.08.2019 21:17 # manutd-20champ
    спартак состоящий из нацменов получает горловой минет от португалов дома. красавчики.

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  3. staryi-eblan 29.08.2019 21:16 # staryi-eblan
    Крайне неудачная жеребьевка для Челси. Аякс, Лилль и Валенсия - все они будут претендовать на выход, Лилль в меньшей степени, конечно.

    Синим итак с трудом даются голы на Бридже, а тут еще такие очень крепкие команды, которые на Бридже по любому закинут пару голов, а у себя дома тем более выступят сильно при абсолютно слабейшей обороне Синих.

    Не, эту ЛЧ надо сливать и все силы бросить на Апл. При стольких турнирах+состав не укреплен ни разу+травматичность возросла сильно в последнее время+оборона шалит, ловить нечего.

    Чех неудачно подобрал

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  4. wilegend 29.08.2019 21:08 # wilegend
    группа G 6ля такая залупа

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  5. alexomck 29.08.2019 21:06 # alexomck
    норм у Барсы группа.

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  6. iskander8sg 29.08.2019 21:00 # iskander8sg
    Пенсам группа смерти)
    Ахахахах)

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  7. melwood-lfc 29.08.2019 21:00 # melwood-lfc
    Когда же хач Мирзов сдохнет
    Ебаная мразота

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  8. ian 29.08.2019 20:56 # ian
    маю, в случае провала Сити на ранней стадии, 1/4 или еще раньше, они профукают и АПЛ, у команды пошатнутся нервы, возможно, начнутся недопонимания с тренером, а у Агуэро, по-моему, последний год по контракту, ему бы хотелось получить ушастого.

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  9. chebrec 29.08.2019 20:50 # chebrec
    На месте Олимпиакоса мог быть Краснодар(((((((

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  10. liverpo0ol 29.08.2019 20:47 # liverpo0ol
    Ван Дик просто обббббосссаааалллл всея всего!!!!

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  11. romka777 29.08.2019 20:36 # romka777
    Cr7 в москву приедет

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  12. anabanana94 29.08.2019 20:32 # anabanana94
    Тоттенхэм изи выходит с группы, попадает на Ман Сито выбивает голубков, в 1/4 Выходят против сутулые их как нехуй делать вывозим, в полуфинале мстим Ливапусику, ну и в финале ссым на Ювентус

    Приятного просмотра

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  13. idel 29.08.2019 20:31 # idel
    У самых "мажорских" команд представленных Реалом, ПСЖ, Мансити и Газпромом и самые лёгкие группы. Исключая игры друг с другом у первых двух. В теории заговора естественно не верю, но что-то неправильное в этом есть.

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  14. shymkentski 29.08.2019 20:30 # shymkentski
    Тем более Аякс без Де Ионга и Де Лиг, а Лилль без Пепе и без опорника который ушёл в Эве

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  15. weorlfc 29.08.2019 20:29 # weorlfc
    Ван Дайк Король Европы!

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  16. maxvel 29.08.2019 20:28 # maxvel
    Збс, посмотрим на блюве и атлетов в мск!)

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  17. shymkentski 29.08.2019 20:28 # shymkentski
    Легкая группа у Челси, хоть и 3 одинаковых по уровню команд, должны брать 1 место, до 1/4 обязаны выходить, главное не с ПСЖ в 1/8 как обычно

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  18. tyhonovecky 29.08.2019 20:27 # tyhonovecky
    лифак сосать!

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  19. dom1no 29.08.2019 20:25 # dom1no
    у челси прям группа смерти рили,мертвые команды

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  20. lovrentiy 29.08.2019 20:25 # lovrentiy
    А когда жребий МЮ и Арсенала?

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