Дармиан, вероятно, покинет "Юнайтед"

Защитник Маттео Дармиан, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" в оставшиеся дни европейского трансферного окна.

По информации BBC, "красные дьяволы" получили предложение от неназванного клуба по Дармиану, который в 2015 году был куплен у "Торино" за 12.7 млн. фунтов.



С декабря 2017 Дармиан сыграл только 17 матчей и, очевидно, не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.



Кроме того, контракт Маттео истекает уже в следующем году, что лишь увеличивает вероятность ухода 29-летнего итальянца.



Помимо Дармиана, до 2 января "Юнайтед" могут также покинуть двое других защитников в лице Криса Смоллинга и Маркоса Рохо.