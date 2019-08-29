Дармиан, вероятно, покинет "Юнайтед"
Защитник Маттео Дармиан, вероятно, покинет "Манчестер Юнайтед" в оставшиеся дни европейского трансферного окна.
По информации BBC, "красные дьяволы" получили предложение от неназванного клуба по Дармиану, который в 2015 году был куплен у "Торино" за 12.7 млн. фунтов.
С декабря 2017 Дармиан сыграл только 17 матчей и, очевидно, не входит в планы главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера.
Кроме того, контракт Маттео истекает уже в следующем году, что лишь увеличивает вероятность ухода 29-летнего итальянца.
Помимо Дармиана, до 2 января "Юнайтед" могут также покинуть двое других защитников в лице Криса Смоллинга и Маркоса Рохо.
29.08.2019 19:00
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Даже неважно сольют их всех или нет, играть они точно не смогут и это хорошо. Ну, максимум в КЛ, и то хз.
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