Инс: "Люди начнут сомневаться в Сульшере"

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс убежден, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер слишком легко получил свою работу и в этом сезоне окажется под серьезным давлением.

Напомним, "Юнайтед" заключил постоянный контракт с Сульшером, не дожидаясь окончания прошлого сезона. Очень скоро после утверждения Оле Гуннара результаты "дьяволов" резко пошли на спад.



Новый сезон "Юнайтед" начал противоречиво, испортив вроде бы неплохое впечатление о себе домашним поражением 1:2 от "Кристал Пэлас" в минувший уикенд. Инс убежден, что это только начало трудных времен для Сульшера.



"Оле снова под давлением, и я уже говорил, что это необходимо им, чтобы показывать свою лучшую игру. Люди начнут задавать вопросы, правильный ли он человек для этой работы. Это означает, что каждый матч — вроде предстоящего выезда к "Саутгемптону" — становится обязательным к победе".



"На мой взгляд, они слишком легко дали ему работу, но раз уж это произошло, ты должен быть терпелив и дать ему время, чтобы реализовать свое видение. Вопрос лишь в том, сумеют ли фанаты "Юнайтед" совладать со своими ожиданиями", — сообщил Инс Paddy Power.