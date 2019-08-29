Рауль Хименес уже пять месяцев играет с переломом запястья

Рауль Хименес Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту рассказал, что нападающий Рауль Хименес уже пять месяцев играет с переломом запястья.

Ранее этим летом "волки" выкупили Хименеса за 32 миллиона фунтов после сезона успешной аренды. Раулю удалось произвести впечатление не только своими голами, но и готовностью жертвовать собой ради команды.

Оказывается, 28-летний мексиканец сломал запястье еще в матче против "Челси" в марте, однако от операции сознательно отказался и продолжает играть в футбол.

"У него есть проблема с левым запястьем. Сломано ли оно? Да. Думаете, он играет в повязке на руке, потому что это модно или ему так нравится? Это необходимо, чтобы защитить поврежденную руку", — цитирует Эшпириту Санту The Independent.


Метки Вулверхэмптон, травмы, Хименес

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 17:00

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  1. krutoykanonir 29.08.2019 17:47 # krutoykanonir
    Рауль Хименес отличный футболист, настоящий боец. и мы его уважаем.
    Желаем скорейшего выздоровления и отличной игры!

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  2. ilovemanutd 29.08.2019 17:45 # ilovemanutd
    "У него есть проблема с левым запястьем. Сломано ли оно? Нет. Думаете, он играет в повязке на руке, потому что это модно или ему так нравится? Да, так и есть", — цитирует Эшпириту Санту The Independent.

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  3. danilych89 29.08.2019 17:41 # danilych89
    за 5 месяцев там может что и неправильно срастись, потом ломать придется. помните х/ф "Знахарь"?

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  4. arhangel777 29.08.2019 17:07 # arhangel777
    Красавчик, здоровья ему!

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  5. mavrodi 29.08.2019 17:01 # mavrodi
    ТОПарь!

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