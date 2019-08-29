Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту рассказал, что нападающий Рауль Хименес уже пять месяцев играет с переломом запястья.

Ранее этим летом "волки" выкупили Хименеса за 32 миллиона фунтов после сезона успешной аренды. Раулю удалось произвести впечатление не только своими голами, но и готовностью жертвовать собой ради команды.



Оказывается, 28-летний мексиканец сломал запястье еще в матче против "Челси" в марте, однако от операции сознательно отказался и продолжает играть в футбол.



"У него есть проблема с левым запястьем. Сломано ли оно? Да. Думаете, он играет в повязке на руке, потому что это модно или ему так нравится? Это необходимо, чтобы защитить поврежденную руку", — цитирует Эшпириту Санту The Independent.