Рауль Хименес уже пять месяцев играет с переломом запястья
Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту рассказал, что нападающий Рауль Хименес уже пять месяцев играет с переломом запястья.
Ранее этим летом "волки" выкупили Хименеса за 32 миллиона фунтов после сезона успешной аренды. Раулю удалось произвести впечатление не только своими голами, но и готовностью жертвовать собой ради команды.
Оказывается, 28-летний мексиканец сломал запястье еще в матче против "Челси" в марте, однако от операции сознательно отказался и продолжает играть в футбол.
"У него есть проблема с левым запястьем. Сломано ли оно? Да. Думаете, он играет в повязке на руке, потому что это модно или ему так нравится? Это необходимо, чтобы защитить поврежденную руку", — цитирует Эшпириту Санту The Independent.
29.08.2019 17:00
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Последние комментарии:
Рауль Хименес отличный футболист, настоящий боец. и мы его уважаем.
Желаем скорейшего выздоровления и отличной игры!
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"У него есть проблема с левым запястьем. Сломано ли оно? Нет. Думаете, он играет в повязке на руке, потому что это модно или ему так нравится? Да, так и есть", — цитирует Эшпириту Санту The Independent.
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за 5 месяцев там может что и неправильно срастись, потом ломать придется. помните х/ф "Знахарь"?
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Красавчик, здоровья ему!
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ТОПарь!
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