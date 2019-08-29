Ван-Биссака, Мингс, Маунт и Мэддисон вызваны в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил имена 25 игроков, вызванных в национальную команду на матчи против Болгарии и Косово в рамках отбора к Евро-2020.

Среди приглашенных Саутгейтом игроком оказались ярко начавшие сезон защитник "Астон Виллы" Тайрон Мингс, защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака, полузащитник "Челси" Мейсон Маунт и полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон.



Вернулся в сборную и набирающий форму после тяжелой травмы Алекс Окслейд-Чемберлен из "Ливерпуля". А вот Джека Батленда, Кайла Уолкера, Джона Стоунса, Фабиана Дельфа, Деле Алли и Тэмми Абрахэма наставник "трех львов" проигнорировал.



Добавим, что англичане сыграют против Болгарии и Косово 7 и 10 сентября, соответственно.



Игроки, вызванные в сборную Англии на матчи против Болгарии и Косово



Голкиперы: Том Хитон ("Астон Вилла"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Нил Поуп ("Бернли").



Защитники: Трент Александер-Арнольд, Джо Гомес (оба — "Ливерпуль"), Бен Чилуэлл ("Лестер"), Майкл Кин ("Эвертон"), Харри Магуайр, Аарона Ван-Биссака (оба — "Манчестер Юнайтед"), Тайрон Мингс ("Астон Вилла"), Данни Роуз ("Тоттенхэм"), Киран Триппьер ("Атлетико").



Полузащитники: Росс Баркли, Мейсон Маунт (оба — "Челси"), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (оба — "Ливерпуль"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Деклан Райс ("Вест Хэм"), Харри Уинкс ("Тоттенхэм").



Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд (оба — "Манчестер Юнайтед"), Джейдон Санчо ("Боруссия Дортмунд"), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Каллум Уилсон ("Борнмут").