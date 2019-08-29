Моура забудет о дружбе с Луисом на время дерби Северного Лондона

Вингер "Тоттенхэма" Лукас Моура заявил, что позабудет о своей дружбе с защитником "Арсенала" Давидом Луисом на время дерби Северного Лондона в воскресенье.

Луис оказался под шквалом критики после поражения "канониров" от "Ливерпуля" со счетом 3:1 в прошлый уикенд, однако ближайшее воскресенье готовит Давиду и его партнерам по команде большую возможность реабилитироваться.



К принципиальному матчу готовится и Моура, чей "Тоттенхэм" в третьем туре сенсационно проиграл дома "Ньюкаслу" (1:0). По словам Лукаса, в воскресенье ему будет не до дружбы с партнером по сборной Бразилии.



"Давид очень опытный игрок, и он знает, как справляться с такими вещами. Очень скоро он станет сильнее".



"Я рад за него, потому что это хороший трансфер для него. Я рад еще и потому, что теперь он живет ближе ко мне. Ему стало легче приезжать ко мне в гости, потому что прежде он был в "Челси", а это так далеко!"



"В воскресенье он будет моим соперником, и я буду трудиться изо всех сил, чтобы моя команда набрала три очка. Наши отношения на поле другие. Кто бы ни был моим соперником, я всегда должен стремиться к победе", — сообщил Моура Evening Standard.