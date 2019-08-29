"Юнайтед" опасался, что Дибала станет "вторым Санчесом"
"Манчестер Юнайтед" ушел от сделки по приобретению Пауло Дибалы из "Ювентуса", опасаясь, что аргентинский нападающий станет для клуба "вторым Алексисом Санчесом".
Переход Санчеса из "Арсенала" в январе 2018 стал оглушительным трансферным провалом для "красных дьяволов", но одновременно преподал ценный урок.
Когда ранее этим летом у "Юнайтед" появилась возможность обменять Ромелу Лукаку на Дибалу, клуб сразу же насторожился из-за завышенных запросов Пауло.
Как сообщает The Athletic, игрок сборной Аргентины потребовал себе зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, а своему агенту — комиссионные в 13 млн. фунтов.
Обжегшись на Санчесе и опасаясь получить еще одну дорогостоящую обузу, исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд отказался платить такие деньги Дибале. С недавних пор "Юнайтед" предпочитает приглашать игроков, для которых вопрос денег не является определяющим.
29.08.2019 15:00
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Последние комментарии:
С недавних пор "Юнайтед" предпочитает приглашать игроков, для которых вопрос денег не является определяющим.
Ну тогда только ноунеймы из чемпионшипа. Никто не будет играть у физрука в ЛЕ
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вау, там кажись отголоски здравого смысла появились
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тут любой может стать Санчесом, это ведь помойка
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В таком случае с трансферами пора вообще завязывать.
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Не прошло и года как Вудворда доперло что нужно смотреть на игроков не по их запросам)))
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Теперь любая звезда будет просить те же деньги как и у Санчеса
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