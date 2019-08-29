"Юнайтед" опасался, что Дибала станет "вторым Санчесом"

Пауло Дибала "Манчестер Юнайтед" ушел от сделки по приобретению Пауло Дибалы из "Ювентуса", опасаясь, что аргентинский нападающий станет для клуба "вторым Алексисом Санчесом".

Переход Санчеса из "Арсенала" в январе 2018 стал оглушительным трансферным провалом для "красных дьяволов", но одновременно преподал ценный урок.

Когда ранее этим летом у "Юнайтед" появилась возможность обменять Ромелу Лукаку на Дибалу, клуб сразу же насторожился из-за завышенных запросов Пауло.

Как сообщает The Athletic, игрок сборной Аргентины потребовал себе зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, а своему агенту — комиссионные в 13 млн. фунтов.

Обжегшись на Санчесе и опасаясь получить еще одну дорогостоящую обузу, исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд отказался платить такие деньги Дибале. С недавних пор "Юнайтед" предпочитает приглашать игроков, для которых вопрос денег не является определяющим.


Метки Дибала, Манчестер Юнайте, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. fc-oil 29.08.2019 16:15 # fc-oil
    С недавних пор "Юнайтед" предпочитает приглашать игроков, для которых вопрос денег не является определяющим.

    Ну тогда только ноунеймы из чемпионшипа. Никто не будет играть у физрука в ЛЕ

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  2. lfcynwa 29.08.2019 16:01 # lfcynwa
    вау, там кажись отголоски здравого смысла появились

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  3. rah 29.08.2019 15:43 # rah
    тут любой может стать Санчесом, это ведь помойка

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  4. ofori-twumasi 29.08.2019 15:40 # ofori-twumasi
    В таком случае с трансферами пора вообще завязывать.

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  5. arhangel777 29.08.2019 15:31 # arhangel777
    Не прошло и года как Вудворда доперло что нужно смотреть на игроков не по их запросам)))

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  6. jack-willsher 29.08.2019 15:03 # jack-willsher
    Теперь любая звезда будет просить те же деньги как и у Санчеса

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