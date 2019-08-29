"Юнайтед" опасался, что Дибала станет "вторым Санчесом"

"Манчестер Юнайтед" ушел от сделки по приобретению Пауло Дибалы из "Ювентуса", опасаясь, что аргентинский нападающий станет для клуба "вторым Алексисом Санчесом".

Переход Санчеса из "Арсенала" в январе 2018 стал оглушительным трансферным провалом для "красных дьяволов", но одновременно преподал ценный урок.



Когда ранее этим летом у "Юнайтед" появилась возможность обменять Ромелу Лукаку на Дибалу, клуб сразу же насторожился из-за завышенных запросов Пауло.



Как сообщает The Athletic, игрок сборной Аргентины потребовал себе зарплату в 350 тысяч фунтов в неделю, а своему агенту — комиссионные в 13 млн. фунтов.



Обжегшись на Санчесе и опасаясь получить еще одну дорогостоящую обузу, исполнительный директор "дьяволов" Эд Вудворд отказался платить такие деньги Дибале. С недавних пор "Юнайтед" предпочитает приглашать игроков, для которых вопрос денег не является определяющим.