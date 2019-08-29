Тирни и Беллерин близки к возвращению в общую группу
Крайние защитники "Арсенала" Киран Тирни и Эктор Беллерин близки к возвращению к полноценным тренировкам.
В начале этого лета, еще до своего перехода из "Селтика", Тирни перенес операцию на паховых мышцах и пока не дебютировал за свой новый клуб.
Однако сегодня "канониры" официально объявили, что уже в сентябре игрок сборной Шотландии приступит к занятиям в общей группе.
Примерно на месяц раньше прогноза докторов должен вернуться в строй и Беллерин, который не играет с января из-за полученной против "Челси" травмы колена.
Эктор уже занимается вне зала, на тренировочном поле, но пока по индивидуальной программе. Возвращение в общую группу — вопрос ближайшего времени, сообщает Evening Standard.
29.08.2019 14:00
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Я прошу меня простить за жёсткий юмор)
Тирни перед первой игрой за клуб укрепляет паховые мышцы) для Арсенала в виду ужасной игры обороны и последующих пошлых шутках об этом новость о такой травме просто бомба!
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Лено
Тирни - Луиз, Сократис - Бельерин
Лучшая защита в АПЛ! Пропустим меньше всех по итогам сезона!
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Про балерин и лазеретах можно снять сериалы
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Балерина снова сломается.
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