Тирни и Беллерин близки к возвращению в общую группу

Крайние защитники "Арсенала" Киран Тирни и Эктор Беллерин близки к возвращению к полноценным тренировкам.

В начале этого лета, еще до своего перехода из "Селтика", Тирни перенес операцию на паховых мышцах и пока не дебютировал за свой новый клуб.



Однако сегодня "канониры" официально объявили, что уже в сентябре игрок сборной Шотландии приступит к занятиям в общей группе.



Примерно на месяц раньше прогноза докторов должен вернуться в строй и Беллерин, который не играет с января из-за полученной против "Челси" травмы колена.



Эктор уже занимается вне зала, на тренировочном поле, но пока по индивидуальной программе. Возвращение в общую группу — вопрос ближайшего времени, сообщает Evening Standard.