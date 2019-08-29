Тирни и Беллерин близки к возвращению в общую группу

Киран Тирни Крайние защитники "Арсенала" Киран Тирни и Эктор Беллерин близки к возвращению к полноценным тренировкам.

В начале этого лета, еще до своего перехода из "Селтика", Тирни перенес операцию на паховых мышцах и пока не дебютировал за свой новый клуб.

Однако сегодня "канониры" официально объявили, что уже в сентябре игрок сборной Шотландии приступит к занятиям в общей группе.

Примерно на месяц раньше прогноза докторов должен вернуться в строй и Беллерин, который не играет с января из-за полученной против "Челси" травмы колена.

Эктор уже занимается вне зала, на тренировочном поле, но пока по индивидуальной программе. Возвращение в общую группу — вопрос ближайшего времени, сообщает Evening Standard.


Метки Арсенал, Беллерин, Тирни, травмы

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 14:00

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  1. liverpool888 29.08.2019 14:26 # liverpool888
    Я прошу меня простить за жёсткий юмор)
    Тирни перед первой игрой за клуб укрепляет паховые мышцы) для Арсенала в виду ужасной игры обороны и последующих пошлых шутках об этом новость о такой травме просто бомба!

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  2. royal-arsenal 29.08.2019 14:13 # royal-arsenal
    Лено
    Тирни - Луиз, Сократис - Бельерин

    Лучшая защита в АПЛ! Пропустим меньше всех по итогам сезона!

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  3. chr1s8rown 29.08.2019 14:05 # chr1s8rown
    Про балерин и лазеретах можно снять сериалы

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  4. chelsea88 29.08.2019 14:05 # chelsea88
    Балерина снова сломается.

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