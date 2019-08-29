Гаскойн предсказывает чемпионство "Сити"
Экс-нападающий сборной Англии Пол Гаскойн сделал свой прогноз насчет того, кто финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.
После трех туров единоличным лидером Премьер-Лиги со 100-процентным результатом является "Ливерпуль", однако Гаскойн уверен, что высокий запас прочности позволит "Манчестер Сити" защитить титул.
"У "Манчестер Сити" есть хорошие игроки на подмену основным на каждой позиции. У "Тоттенхэма" этого нет. В следующее трансферное окно Маурисио Почеттино нужно купить еще парочку игроков".
"Ливерпуль" выглядит сильным, но я не вижу никого, кто бы смог остановить "Манчестер Сити". Они просто продолжают скупать игроков, и это весьма устрашает".
"Думаю, в топ-4 будут "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Также я думаю, что "Арсенал" играет в хороший футбол", — сообщил Гаскойн Manchester Evening News.
29.08.2019 12:00
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Последние комментарии:
По ходу второй состав МанСити займёт 4 - е место
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Арсенал
Челси
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"Ливерпуль" выглядит сильным, но я не вижу никого, кто бы смог остановить "Манчестер Сити"
Это просто ахуенно. Сразу видно игрока ПТХ
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КОРОЛИ!!!
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Думаю, в топ-4 будут "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити
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дважды ман сити в топ 4 интересно однако.
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Просто шок! Как можно так сильно состариться?!
Смотрите, дети - алкоголь ни к чему хорошему этого дяденьку не привёл =/
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Алкаш Вангой стал....вообще мозги набекрень стали
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