Гаскойн предсказывает чемпионство "Сити"

Экс-нападающий сборной Англии Пол Гаскойн сделал свой прогноз насчет того, кто финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

После трех туров единоличным лидером Премьер-Лиги со 100-процентным результатом является "Ливерпуль", однако Гаскойн уверен, что высокий запас прочности позволит "Манчестер Сити" защитить титул.



"У "Манчестер Сити" есть хорошие игроки на подмену основным на каждой позиции. У "Тоттенхэма" этого нет. В следующее трансферное окно Маурисио Почеттино нужно купить еще парочку игроков".



"Ливерпуль" выглядит сильным, но я не вижу никого, кто бы смог остановить "Манчестер Сити". Они просто продолжают скупать игроков, и это весьма устрашает".



"Думаю, в топ-4 будут "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Также я думаю, что "Арсенал" играет в хороший футбол", — сообщил Гаскойн Manchester Evening News.