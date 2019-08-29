Гаскойн предсказывает чемпионство "Сити"

Пол Гаскойн Экс-нападающий сборной Англии Пол Гаскойн сделал свой прогноз насчет того, кто финиширует в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.

После трех туров единоличным лидером Премьер-Лиги со 100-процентным результатом является "Ливерпуль", однако Гаскойн уверен, что высокий запас прочности позволит "Манчестер Сити" защитить титул.

"У "Манчестер Сити" есть хорошие игроки на подмену основным на каждой позиции. У "Тоттенхэма" этого нет. В следующее трансферное окно Маурисио Почеттино нужно купить еще парочку игроков".

"Ливерпуль" выглядит сильным, но я не вижу никого, кто бы смог остановить "Манчестер Сити". Они просто продолжают скупать игроков, и это весьма устрашает".

"Думаю, в топ-4 будут "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити". Также я думаю, что "Арсенал" играет в хороший футбол", — сообщил Гаскойн Manchester Evening News.


Метки Гаскойн, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 12:00

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  1. arman-kz 29.08.2019 12:39 # arman-kz
    По ходу второй состав МанСити займёт 4 - е место

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  2. iceteam 29.08.2019 12:30 # iceteam
    Манчестер Сити
    Ливерпуль
    Арсенал
    Челси

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  3. vyrentz 29.08.2019 12:20 # vyrentz
    "Ливерпуль" выглядит сильным, но я не вижу никого, кто бы смог остановить "Манчестер Сити"

    Это просто ахуенно. Сразу видно игрока ПТХ

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  4. tyhonovecky 29.08.2019 12:18 # tyhonovecky
    КОРОЛИ!!!

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  5. vyrentz 29.08.2019 12:16 # vyrentz
    Думаю, в топ-4 будут "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити

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  6. alienripley 29.08.2019 12:11 # alienripley
    дважды ман сити в топ 4 интересно однако.

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  7. wigston 29.08.2019 12:07 # wigston
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  8. liverpool888 29.08.2019 12:06 # liverpool888
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  9. liverpool1892est 29.08.2019 12:05 # liverpool1892est
    Алкаш Вангой стал....вообще мозги набекрень стали

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