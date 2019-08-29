Франк Сале: "Погба будет конфликтовать даже с Зиданом"

Скаут "Гавра" Франк Сале, в свое время обнаруживший талант Поля Погба, уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" не перестанет конфликтовать со своим тренером, если уйдет в "Реал".

На протяжении последних дней в прессе появляются слухи, что "Реал" еще сделает свое предложение о покупке Погба до 2 сентября. Ранее этим летом сам Поль дал ясно понять, что был бы счастлив уйти и поработать с Зинедином Зиданом в Мадриде.



По мнению Сале, который заметил Погба в его 12 лет и затем привел Поля в "Гавр", игроку сборной Франции, возможно, будет сложно ужиться с Зиданом.



"Если у Поля будет тренер с сильным характером, то через некоторое время у них начнутся конфликты".



"Когда он уходил в "Ювентус" несколько лет назад, то тоже находился в сложных отношениях с сэром Алексом Фергюсоном. Поль не смог принять, что его тренер является такой сильной личностью. Поэтому, когда он говорит "я ухожу", он действительно уходит".



"Если завтра он отправится в большой клуб вроде "Реала", он будет конфликтовать и с Зизу", — сообщил Сале Opus Sport.