Франк Сале: "Погба будет конфликтовать даже с Зиданом"

Поль Погба Скаут "Гавра" Франк Сале, в свое время обнаруживший талант Поля Погба, уверен, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" не перестанет конфликтовать со своим тренером, если уйдет в "Реал".

На протяжении последних дней в прессе появляются слухи, что "Реал" еще сделает свое предложение о покупке Погба до 2 сентября. Ранее этим летом сам Поль дал ясно понять, что был бы счастлив уйти и поработать с Зинедином Зиданом в Мадриде.

По мнению Сале, который заметил Погба в его 12 лет и затем привел Поля в "Гавр", игроку сборной Франции, возможно, будет сложно ужиться с Зиданом.

"Если у Поля будет тренер с сильным характером, то через некоторое время у них начнутся конфликты".

"Когда он уходил в "Ювентус" несколько лет назад, то тоже находился в сложных отношениях с сэром Алексом Фергюсоном. Поль не смог принять, что его тренер является такой сильной личностью. Поэтому, когда он говорит "я ухожу", он действительно уходит".

"Если завтра он отправится в большой клуб вроде "Реала", он будет конфликтовать и с Зизу", — сообщил Сале Opus Sport.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Реал

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1255

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  1. frisby 29.08.2019 12:13 # frisby
    хоть кто не сосцал сказать что гавно есть гавно

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  2. liverpool1892est 29.08.2019 12:10 # liverpool1892est
    Вот пидор черный...свали уже

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  3. wigston 29.08.2019 12:07 # wigston
    Прогнозы фyтбoльных матчей bets-group.ru

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  4. pistolero-lfc 29.08.2019 11:53 # pistolero-lfc
    Если завтра он отправится в большой клуб вроде "Реала

    он итак в большом клубе

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  5. manutd-20champ 29.08.2019 11:49 # manutd-20champ
    купите уже его хоть кто-то

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  6. ilovemanutd 29.08.2019 11:42 # ilovemanutd
    23-ья новость про Погба за август, а август ещё даже и не закончился

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  7. ben-arfa 29.08.2019 11:36 # ben-arfa
    Усыпить этого нeгриллy

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