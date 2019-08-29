Уилшир хочет выиграть с "Вест Хэмом" трофей

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что хочет выиграть какой-нибудь трофей в этом сезоне.

В минувший вторник Уилшир забил свой первый гол за 19 последних месяцев, поспособствовав победе "молотобойцев" 0:2 над "Ньюпортом" во втором раунде Кубка Лиги.



По словам Джека, его команда самым серьезным образом рассматривает этот турнир. Воспитанник "Арсенала" мечтает о трофее.



"Прошло достаточно много времени с момента, когда этот клуб последний раз выигрывал трофей, и это печально, потому что у нас такая армия фанатов. Я знаю наверняка, что они были бы счастливы выиграть трофей, как и мы сами".



"У нас в команде много мастерства, и мы верим, что способны финишировать как можно выше. Возможно, нам удастся попасть в еврокубки и заявить свои права на один из кубковых трофеев, выиграв его для фанатов", — цитирует Уилшира Daily Mail.