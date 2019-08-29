Клопп: "Группы Лиги Чемпионов будут невероятны"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что европейские команды еще никогда не таили в себе такую большую угрозу для представителей Премьер-Лиги, как в этом сезоне.

В прошлом сезоне и в финале Лиги Чемпионов, и в финале Лиги Европы играли исключительно английские команды. Клопп ожидает, что на сей раз клубы Европы нанесут ответный удар и не позволят конкурентам из Англии снова доминировать.

"Я не думаю, что когда-либо прежде вторая корзина Лиги Чемпионов была сильнее. Это просто безумие. Эти команды должны быть в первой корзине, но там недостаточно мест. Также я не думаю, что третья корзина была когда-либо сильнее. Из четвертой корзины тебе может достаться "РБ Лейпциг" — вау!"

"Группы будут невероятны. Я не имею понятия, кто выиграет Лигу Чемпионов. У нас те же шансы, что и у всех, но я не представляю, что английские команды снова будут доминировать".

"Бавария, наконец, заполучила Ивана Перишича и Филиппе Коутиньо, и это придаст им большой импульс".

"Только взгляните на состав дортмундской "Боруссии" и скажите мне, что мы сильнее их. Это невероятно. Он могут сделать пять изменений в составе, и ты думаешь: "Серьезно? Они не играли на прошлой неделе? Почему?"

"Есть много классных команд — "Ювентус" будет стремиться к победе, ПСЖ будет стремиться к победе. Что бы ни случилось, они найдут решение. "Реал"? Думаете, они уже сдались?" — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. mr-lamps 29.08.2019 09:34 # mr-lamps
    Уже норотировал себе группу пидр очкастый?а?а?А?

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  2. liverpool1892est 29.08.2019 09:30 # liverpool1892est
    Не интересно ЛЧ...опять всем в рот давать и в 8 раз кубок поднимать руки то устали уже

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  3. pistolero-lfc 29.08.2019 09:02 # pistolero-lfc
    Клопп абсолютный топ. Всё чётко высказал, никого не унизил!

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