Клопп: "Группы Лиги Чемпионов будут невероятны"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что европейские команды еще никогда не таили в себе такую большую угрозу для представителей Премьер-Лиги, как в этом сезоне.

В прошлом сезоне и в финале Лиги Чемпионов, и в финале Лиги Европы играли исключительно английские команды. Клопп ожидает, что на сей раз клубы Европы нанесут ответный удар и не позволят конкурентам из Англии снова доминировать.



"Я не думаю, что когда-либо прежде вторая корзина Лиги Чемпионов была сильнее. Это просто безумие. Эти команды должны быть в первой корзине, но там недостаточно мест. Также я не думаю, что третья корзина была когда-либо сильнее. Из четвертой корзины тебе может достаться "РБ Лейпциг" — вау!"



"Группы будут невероятны. Я не имею понятия, кто выиграет Лигу Чемпионов. У нас те же шансы, что и у всех, но я не представляю, что английские команды снова будут доминировать".



"Бавария, наконец, заполучила Ивана Перишича и Филиппе Коутиньо, и это придаст им большой импульс".



"Только взгляните на состав дортмундской "Боруссии" и скажите мне, что мы сильнее их. Это невероятно. Он могут сделать пять изменений в составе, и ты думаешь: "Серьезно? Они не играли на прошлой неделе? Почему?"



"Есть много классных команд — "Ювентус" будет стремиться к победе, ПСЖ будет стремиться к победе. Что бы ни случилось, они найдут решение. "Реал"? Думаете, они уже сдались?" — цитирует Клоппа Daily Mail.