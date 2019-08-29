"Юнайтед" продолжит платить Санчесу 300 тыс. фунтов в неделю

Алексис Санчес "Манчестер Юнайтед" будет платить 300 тысяч фунтов в неделю, чтобы нападающий Алексис Санчес играл за другой клуб.

Накануне Санчес прибыл в расположение "Интера" и начал проходить медицинское обследование, чтобы затем присоединиться к команде Антонио Конте на правах аренды до конца сезона 2019/20.

Изданию Daily Mail удалось выяснить некоторые подробности арендной сделки, о которой договорились "Юнайтед" и "Интер".

На "Олд Траффорд" 30-летний чилиец получает 21 миллион фунтов в год — и это только базовая зарплата, без учета бонусов. Вклад же "Интера" в то, чтобы игрок смог сохранить свой заработок, составит только 4.5 млн. фунтов — или 150 тыс. фунтов в неделю.

Таким образом, Алексис останется вторым в зарплатной ведомости "Юнайтед", позади лишь Давида Де Хеа, но при этом будет выступать за "Интер".


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. iceteam 29.08.2019 08:46 # iceteam
    Санчес красава) так и продолжает доить мешков, даже не играя за них))) ухахах

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  2. kroif 29.08.2019 08:31 # kroif
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  3. pistolero-lfc 29.08.2019 08:23 # pistolero-lfc
    мдеее лучше бы у себя оставили))

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  4. udaff 29.08.2019 08:15 # udaff
    Печальная ситуация для МЮ. Запасаемся поп-корном и наблюдаем. Надеюсь, всё будет хорошо.

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  5. keane16 29.08.2019 08:14 # keane16
    Норм прикормил нищебродов Миха. 175 оплачивает Интер, 230 мю. Почти 100, которых ему не хватает до 500 ему никто не даёт, т.к. он не выходит в основе мю. А гавнарей налетело

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  6. denkik 29.08.2019 08:14 # denkik
    Интересно, а если где-нибудь в ЛЕ встретятся Интер и МЮ он будет в основе Интера играть? Можно ли ему забивать голешники клубу, который платит ему 300к в неделю?

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  7. mrork 29.08.2019 08:10 # mrork
    Пиздец)

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  8. lampard78 29.08.2019 08:06 # lampard78
    Изи бизнес. Будущий президент Чили.)

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  9. beatles-red 29.08.2019 08:03 # beatles-red
    Пиляя)

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  10. urmat 29.08.2019 08:03 # urmat
    Наипал всех и вся, хвала чилийцу

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  11. januzaj00 29.08.2019 08:00 # januzaj00
    Бизнес машина. Хвала Вуди

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