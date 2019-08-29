"Юнайтед" продолжит платить Санчесу 300 тыс. фунтов в неделю
"Манчестер Юнайтед" будет платить 300 тысяч фунтов в неделю, чтобы нападающий Алексис Санчес играл за другой клуб.
Накануне Санчес прибыл в расположение "Интера" и начал проходить медицинское обследование, чтобы затем присоединиться к команде Антонио Конте на правах аренды до конца сезона 2019/20.
Изданию Daily Mail удалось выяснить некоторые подробности арендной сделки, о которой договорились "Юнайтед" и "Интер".
На "Олд Траффорд" 30-летний чилиец получает 21 миллион фунтов в год — и это только базовая зарплата, без учета бонусов. Вклад же "Интера" в то, чтобы игрок смог сохранить свой заработок, составит только 4.5 млн. фунтов — или 150 тыс. фунтов в неделю.
Таким образом, Алексис останется вторым в зарплатной ведомости "Юнайтед", позади лишь Давида Де Хеа, но при этом будет выступать за "Интер".
29.08.2019 08:00
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Санчес красава) так и продолжает доить мешков, даже не играя за них))) ухахах
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мдеее лучше бы у себя оставили))
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Печальная ситуация для МЮ. Запасаемся поп-корном и наблюдаем. Надеюсь, всё будет хорошо.
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Норм прикормил нищебродов Миха. 175 оплачивает Интер, 230 мю. Почти 100, которых ему не хватает до 500 ему никто не даёт, т.к. он не выходит в основе мю. А гавнарей налетело
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Интересно, а если где-нибудь в ЛЕ встретятся Интер и МЮ он будет в основе Интера играть? Можно ли ему забивать голешники клубу, который платит ему 300к в неделю?
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Пиздец)
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Изи бизнес. Будущий президент Чили.)
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Пиляя)
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Наипал всех и вся, хвала чилийцу
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Бизнес машина. Хвала Вуди
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