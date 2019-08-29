"Юнайтед" продолжит платить Санчесу 300 тыс. фунтов в неделю

"Манчестер Юнайтед" будет платить 300 тысяч фунтов в неделю, чтобы нападающий Алексис Санчес играл за другой клуб.

Накануне Санчес прибыл в расположение "Интера" и начал проходить медицинское обследование, чтобы затем присоединиться к команде Антонио Конте на правах аренды до конца сезона 2019/20.



Изданию Daily Mail удалось выяснить некоторые подробности арендной сделки, о которой договорились "Юнайтед" и "Интер".



На "Олд Траффорд" 30-летний чилиец получает 21 миллион фунтов в год — и это только базовая зарплата, без учета бонусов. Вклад же "Интера" в то, чтобы игрок смог сохранить свой заработок, составит только 4.5 млн. фунтов — или 150 тыс. фунтов в неделю.



Таким образом, Алексис останется вторым в зарплатной ведомости "Юнайтед", позади лишь Давида Де Хеа, но при этом будет выступать за "Интер".