В ожидании жеребьевки Лиги Чемпионов

В четверг вечером состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" узнают имена своих соперников по этой стадии турнира.

Сразу три из четырех английских команд попали в корзину сеянных — "Ливерпуль" как действующий победитель турнира, "Сити" как чемпион Премьер-Лиги и "Челси" как действующий победитель Лиги Европы.



"Тоттенхэм" оказался только во второй корзине и имеет наивысшие шансы оказаться в так называемой группе "смерти".



Как и всегда, команды из одной страны избегают встреч друг с другом на этой стадии — это означает, одним из соперников "шпор" гарантированно станет "Барселона", "Бавария", "Ювентус", ПСЖ или "Зенит".



Добавим, что групповой этап Лиги Чемпионов стартует 17-18 сентября, а завершится 10-11 декабря.



Корзина 1: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия).



Корзина 2: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Аякс" (Голландия), "Бенфика" (Португалия).



Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Ред Булл" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция),"Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Хорватия).



Корзина 4: "Локомотив" (Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).