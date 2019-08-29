В ожидании жеребьевки Лиги Чемпионов
В четверг вечером состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" узнают имена своих соперников по этой стадии турнира.
Сразу три из четырех английских команд попали в корзину сеянных — "Ливерпуль" как действующий победитель турнира, "Сити" как чемпион Премьер-Лиги и "Челси" как действующий победитель Лиги Европы.
"Тоттенхэм" оказался только во второй корзине и имеет наивысшие шансы оказаться в так называемой группе "смерти".
Как и всегда, команды из одной страны избегают встреч друг с другом на этой стадии — это означает, одним из соперников "шпор" гарантированно станет "Барселона", "Бавария", "Ювентус", ПСЖ или "Зенит".
Добавим, что групповой этап Лиги Чемпионов стартует 17-18 сентября, а завершится 10-11 декабря.
Корзина 1: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия).
Корзина 2: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Аякс" (Голландия), "Бенфика" (Португалия).
Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Ред Булл" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция),"Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Хорватия).
Корзина 4: "Локомотив" (Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).
29.08.2019 07:00
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Последние комментарии:
а МЮ в какой корзине, не могу найти...
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Лузерпуку, в этом году проведут шершавым по всем фронтам)
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Ставки на сыгранные матчи mata05
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Прогнозы футбольных матчей bets-group.ru
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Пацаны, как думаете, с кем в финале сыграем?
Я вот хочу ЛФК - Ювентус
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КОРОЛЯМ ЕВРОПЫ ПОXУЙ КОГО РАЗЬЕ6ЫВАТЬ!!!
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Ну а так - удачной жеребьёвки всем английским клубам.
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Надо возвращаться к старой схеме формирования корзин. Видеть в первой корзине этот блевотный зенит - кровь из глаз просто. Особенно на фоне второй группы. А всё из-за нытья МС. которые выигрывали чемп и потом сосировали в группе. Ёбаный позор. Теперь жеребьёвка превратилась в лотерею "вытащи зенит" - команду, которая из первой корзины может максимум надеятся на вылет в ЛЕ.
(ответить)
В какой корзине шлакониры?
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Где МЮ Кстати ?! че они опять по матчу четвергам
(ответить)
Любая корзина, любые клубы, в любое время и место. Все равно на изи защитим титул ЛЧ
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ЛФК, Атлетико, Интер, РБ Лейпциг
только это помешает ЛФК оформить 7 эльче
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Ору, что пенсы в первой корзине делают. Они даже слабее бомжей питерских. Всё-таки надо убирать правило с попаданием в первую корзину при победе в ле.
СМОТРИТЕ какой дисбаланс из-за этих пинсов!!!
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Вторая корзина сильнее первой.
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За расия блять!!!
https://www.youtube.com/watch?v=T9bsmq-mDPY
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Если попадут ЛФК-Шахтер, обещаю всем с фапла по билету и обеспечу местом проживания. Ну это конечно, если не в Харькове матч будет)) ну и если русскех пустят))))
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Мечтаю, чтоб выпала турецкая команда на нас, поставлю любое бабло, чтоб быть на стадионе!
TO DARE IS TO DO! COYS!
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Кому-то придется шарик с челси доставать(
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вангую группу ЛФК:
Шахтёр
Лион
Галатасарай
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все хотят пенсов и зенитушку.
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