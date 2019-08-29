В ожидании жеребьевки Лиги Чемпионов

Жеребьевка Лиги Чемпионов В четверг вечером состоится жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" узнают имена своих соперников по этой стадии турнира.

Сразу три из четырех английских команд попали в корзину сеянных — "Ливерпуль" как действующий победитель турнира, "Сити" как чемпион Премьер-Лиги и "Челси" как действующий победитель Лиги Европы.

"Тоттенхэм" оказался только во второй корзине и имеет наивысшие шансы оказаться в так называемой группе "смерти".

Как и всегда, команды из одной страны избегают встреч друг с другом на этой стадии — это означает, одним из соперников "шпор" гарантированно станет "Барселона", "Бавария", "Ювентус", ПСЖ или "Зенит".

Добавим, что групповой этап Лиги Чемпионов стартует 17-18 сентября, а завершится 10-11 декабря.

Корзина 1: "Ливерпуль" (Англия), "Челси" (Англия), "Барселона" (Испания), "Манчестер Сити" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), "Зенит" (Россия).

Корзина 2: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Тоттенхэм" (Англия), "Боруссия Дортмунд" (Германия), "Наполи" (Италия), "Шахтер" (Украина), "Аякс" (Голландия), "Бенфика" (Португалия).

Корзина 3: "Лион" (Франция), "Байер" (Германия), "Ред Булл" (Австрия), "Олимпиакос" (Греция),"Брюгге" (Бельгия), "Валенсия" (Испания), "Интер" (Италия), "Динамо" (Хорватия).

Корзина 4: "Локомотив" (Россия), "Генк" (Бельгия), "Галатасарай" (Турция), "РБ Лейпциг" (Германия), "Славия" (Чехия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Аталанта" (Италия), "Лилль" (Франция).


Метки жеребьевка, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 2030

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Последние комментарии:




  1. benefactor 29.08.2019 08:46 # benefactor
    а МЮ в какой корзине, не могу найти...

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  2. iceteam 29.08.2019 08:43 # iceteam
    Лузерпуку, в этом году проведут шершавым по всем фронтам)

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  3. zheka000000 29.08.2019 08:35 # zheka000000
    Ставки на сыгранные матчи mata05

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  4. kroif 29.08.2019 08:30 # kroif
    Прогнозы футбольных матчей bets-group.ru

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  5. keita 29.08.2019 08:30 # keita
    Пацаны, как думаете, с кем в финале сыграем?

    Я вот хочу ЛФК - Ювентус

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  6. slash-lfc 29.08.2019 08:27 # slash-lfc
    КОРОЛЯМ ЕВРОПЫ ПОXУЙ КОГО РАЗЬЕ6ЫВАТЬ!!!

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  7. lampard78 29.08.2019 08:20 # lampard78
    Ну а так - удачной жеребьёвки всем английским клубам.

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  8. lampard78 29.08.2019 08:19 # lampard78
    Надо возвращаться к старой схеме формирования корзин. Видеть в первой корзине этот блевотный зенит - кровь из глаз просто. Особенно на фоне второй группы. А всё из-за нытья МС. которые выигрывали чемп и потом сосировали в группе. Ёбаный позор. Теперь жеребьёвка превратилась в лотерею "вытащи зенит" - команду, которая из первой корзины может максимум надеятся на вылет в ЛЕ.

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  9. narcot 29.08.2019 08:15 # narcot
    В какой корзине шлакониры?

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  10. shymkentski 29.08.2019 08:07 # shymkentski
    Где МЮ Кстати ?! че они опять по матчу четвергам

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  11. beatles-red 29.08.2019 08:06 # beatles-red
    Любая корзина, любые клубы, в любое время и место. Все равно на изи защитим титул ЛЧ

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  12. kos9k 29.08.2019 08:02 # kos9k
    ЛФК, Атлетико, Интер, РБ Лейпциг

    только это помешает ЛФК оформить 7 эльче

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  13. januzaj00 29.08.2019 07:59 # januzaj00
    Ору, что пенсы в первой корзине делают. Они даже слабее бомжей питерских. Всё-таки надо убирать правило с попаданием в первую корзину при победе в ле.
    СМОТРИТЕ какой дисбаланс из-за этих пинсов!!!

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  14. brown-ale 29.08.2019 07:53 # brown-ale
    Вторая корзина сильнее первой.

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  15. tyhonovecky 29.08.2019 07:51 # tyhonovecky
    За расия блять!!!

    https://www.youtube.com/watch?v=T9bsmq-mDPY

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  16. chronicle 29.08.2019 07:49 # chronicle
    Если попадут ЛФК-Шахтер, обещаю всем с фапла по билету и обеспечу местом проживания. Ну это конечно, если не в Харькове матч будет)) ну и если русскех пустят))))

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  17. anabanana94 29.08.2019 07:40 # anabanana94
    Мечтаю, чтоб выпала турецкая команда на нас, поставлю любое бабло, чтоб быть на стадионе!

    TO DARE IS TO DO! COYS!

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  18. shakur 29.08.2019 07:29 # shakur
    Кому-то придется шарик с челси доставать(

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  19. pistolero-lfc 29.08.2019 07:19 # pistolero-lfc
    вангую группу ЛФК:

    Шахтёр
    Лион
    Галатасарай

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  20. pistolero-lfc 29.08.2019 07:18 # pistolero-lfc
    все хотят пенсов и зенитушку.

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