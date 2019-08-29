В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги, выступающие в еврокубках.

Действующий победитель турнира "Манчестер Сити" навестит "Престон". "Ливерпуль" ждет выезд к "МК Донс", "Челси" отправится в гости "Гримсби" или "Макклсфилд", "Тоттенхэму" предстоит навестить "Колчестер", "Манчестер Юнайтед" дома примет "Рочдейл", а "Арсенал" готовится к битве с "Ноттингем Форест" на своем поле.



Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 23 сентября.



Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги



Вулверхэмптон — Рединг

Оксфорд — Вест Хэм

Уотфорд — Суонси

Брайтон — Астон Вилла

Шеффилд Юнайтед — Сандерленд

Колчестер — Тоттенхэм

Портсмут — Саутгемптон

Бертон — Борнмут

Престон — Манчестер Сити

МК Донс — Ливерпуль

Манчестер Юнайтед — Рочдейл

Лутон — Лестер

Челси — Гримсби / Макклсфилд

Шеффилд Уэнсдей — Эвертон

Арсенал — Ноттингем Форест

Кроули — Стоук