Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
В среду вечером состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги. В борьбу за трофей вступают представители Премьер-Лиги, выступающие в еврокубках.
Действующий победитель турнира "Манчестер Сити" навестит "Престон". "Ливерпуль" ждет выезд к "МК Донс", "Челси" отправится в гости "Гримсби" или "Макклсфилд", "Тоттенхэму" предстоит навестить "Колчестер", "Манчестер Юнайтед" дома примет "Рочдейл", а "Арсенал" готовится к битве с "Ноттингем Форест" на своем поле.
Добавим, матчи 3-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 23 сентября.
Жеребьевка 3-го раунда Кубка Лиги
Вулверхэмптон — Рединг
Оксфорд — Вест Хэм
Уотфорд — Суонси
Брайтон — Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед — Сандерленд
Колчестер — Тоттенхэм
Портсмут — Саутгемптон
Бертон — Борнмут
Престон — Манчестер Сити
МК Донс — Ливерпуль
Манчестер Юнайтед — Рочдейл
Лутон — Лестер
Челси — Гримсби / Макклсфилд
Шеффилд Уэнсдей — Эвертон
Арсенал — Ноттингем Форест
Кроули — Стоук
29.08.2019 00:20
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Эвертон жирным выдели, мудила на слоте админа, или Эвертон для тебя бомжи не из АПЛ уже? Просто взял и обхаркал ирисок на ровном месте.
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