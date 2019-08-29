2-й раунд Кубка Лиги. Матчи среды

В среду вечером были сыграны еще несколько матчей 2-го раунда Кубка Лиги. Премьер-Лига лишилась еще двух представителей.

Этими двумя неудачниками из высшего дивизиона стали "Бернли", проигравший дома "Сандерленду" из Лиги Один, и "Ньюкасл", только в серии пенальти уступивший на своем поле "Лестеру".



При этом "Эвертон" и "Борнмут" прошли дальше. "Ириски" одержали волевую победу над "Ликольном", а "вишенки" в серии 11-метровых превзошли "Форест Грин".



"Бернли" — "Сандерленд" — 1:3 (1:1)



Голы: Родригес 11 — Григг 35, Фланаган 47, Добсон 50.



"Линкольн" — "Эвертон" — 2:4 (1:1)



Голы: Андерсон 1, Андраде 70 — Динь 36, Сигурдссон 59 (пен), Ивоби 81, Ришарлисон 88.



"Ньюкасл" — "Лестер" — 1:1 (0:1) победа "Лестера" по пенальти —4:2



Голы: Муто 53 — Мэддисон 34.



"Борнмут" — "Форест Грин" — 0:0 (0:0) победа "Борнмута" по пенальти — 3:0



"Ротерхэм" — "Шеффилд Уэнсдей" — 0:1 (0:0)



Гол: Нухиу 90.



КПР — "Портсмут" — 0:2 (0:0)



Голы: Маркиз 77 (пен), Харнесс 81.



"Суонси" — "Кембридж" — 6:0 (5:0)



Голы: Петерсон 1, Байерс 20, Сарридж 24, 45, Гаррик 31, Рутледж 76.