Бакайоко близок к переходу в "Монако"

Полузащитник "Челси" Тьемуэ Бакайоко находится на пороге перехода в "Монако".

Бакайоко, который отыграл прошлый сезон на правах аренды за "Милан", не входит в планы главного тренера "синих" Фрэнка Лэмпарда на этот сезон.



Не сумев найти покупателя на Тьемуэ, который два года обошелся в 40 миллионов фунтов, "Челси" — от безысходности — решил снова отправить 25-летнего француза в аренду.



Как сообщает RMC Sport, "Монако" и "Челси" уже достигли договоренности, в соответствии с которой монегаски получат Бакайоко до конца сезона 2019/20 с опцией по выкупу за 32 млн, фунтов.