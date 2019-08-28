Пол Гаскойн дал совет Эриксену

Легенда "Тоттенхэма" Пол Гаскойн считает, что полузащитник Кристиан Эриксен должен отбросить мысли о смене клуба.

Если верить прессе, 27-летний датчанин совершенно не желает продлевать свой истекающий в следующем году контракт, что ставит "шпор" в почти безвыходное положение — клуб вынужден искать покупателя на своего ключевого игрока.



По мнению Гаскойна, Эриксену стоит хорошо подумать, что он имеет в "Тоттенхэме", прежде чем паковать чемоданы куда-либо.



"Он (Эриксен) является важным членом команды, и "шпоры" должны удерживать игроков вроде него. Но это уже не игра, а бизнес. Все зависит от того, у кого власть и у кого деньги".



"Будь я игроком сейчас, я бы хотел остаться в "Тоттенхэме". Я видел инфраструктуру клуба и то, какими игроками они располагают. У них есть ряд игроков мирового уровня. Думаю, это отличный клуб, чтобы в нем остаться", — сообщил Гаскойн Football.London.