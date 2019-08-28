Пол Гаскойн дал совет Эриксену

Кристиан Эриксен Легенда "Тоттенхэма" Пол Гаскойн считает, что полузащитник Кристиан Эриксен должен отбросить мысли о смене клуба.

Если верить прессе, 27-летний датчанин совершенно не желает продлевать свой истекающий в следующем году контракт, что ставит "шпор" в почти безвыходное положение — клуб вынужден искать покупателя на своего ключевого игрока.

По мнению Гаскойна, Эриксену стоит хорошо подумать, что он имеет в "Тоттенхэме", прежде чем паковать чемоданы куда-либо.

"Он (Эриксен) является важным членом команды, и "шпоры" должны удерживать игроков вроде него. Но это уже не игра, а бизнес. Все зависит от того, у кого власть и у кого деньги".

"Будь я игроком сейчас, я бы хотел остаться в "Тоттенхэме". Я видел инфраструктуру клуба и то, какими игроками они располагают. У них есть ряд игроков мирового уровня. Думаю, это отличный клуб, чтобы в нем остаться", — сообщил Гаскойн Football.London.


Метки Гаскойн, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2019 22:00

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Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 28.08.2019 22:34 # aliluya-nn
    Эриксону оставаться в Тоттенхэме - себя не уважать ..платили гроши все время, а как год остался спохватились ..после такого отношения только валить из клуба и остается

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  2. ilovemanutd 28.08.2019 22:13 # ilovemanutd
    Журналист шел по Лондону, до него до*бался бомж, а оказалось, что это Гаскойн

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  3. realbad 28.08.2019 22:08 # realbad
    упицца в срань и заблевать себе трусы?

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  4. ben-arfa 28.08.2019 22:06 # ben-arfa
    Эриксен за неделю варит больше, чем получал Гаскойн за год игры в футбол. Гаскойн прав, теперь это бизнес.

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