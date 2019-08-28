"Болтон" был спасен

Болтон Клуб Лиги Один "Болтон" избежал ликвидации, обретя новых владельцев в лице компании Football Ventures.

Накануне "Болтон" получил еще 14 дней, чтобы внешняя администрация нашла покупателя на клуб. В противном случае "скакунам" грозило бы исключение из Футбольной Лиги и ликвидация.

К счастью для "Болтона", его фанатов и полутора сотен сотрудников, клуб со 134-летней историей не перестанет функционировать.

В своем официальном заявлении внешняя администрация "Болтона" сообщает, что клуб был продан Football Ventures, которая теперь и займется выправлением финансовой ситуации.


Метки Болтон, Лига Один, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2019 21:00

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  1. evs 28.08.2019 21:42 # evs
    Без Биг Сэма клуб рухнул ...

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  2. mancunia-planet 28.08.2019 21:15 # mancunia-planet
    жей жей Окоча

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  3. electric 28.08.2019 21:09 # electric
    Ураааааааааааааааааааааа

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