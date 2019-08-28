"Болтон" был спасен

Клуб Лиги Один "Болтон" избежал ликвидации, обретя новых владельцев в лице компании Football Ventures.

Накануне "Болтон" получил еще 14 дней, чтобы внешняя администрация нашла покупателя на клуб. В противном случае "скакунам" грозило бы исключение из Футбольной Лиги и ликвидация.



К счастью для "Болтона", его фанатов и полутора сотен сотрудников, клуб со 134-летней историей не перестанет функционировать.



В своем официальном заявлении внешняя администрация "Болтона" сообщает, что клуб был продан Football Ventures, которая теперь и займется выправлением финансовой ситуации.