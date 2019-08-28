"Болтон" был спасен
Клуб Лиги Один "Болтон" избежал ликвидации, обретя новых владельцев в лице компании Football Ventures.
Накануне "Болтон" получил еще 14 дней, чтобы внешняя администрация нашла покупателя на клуб. В противном случае "скакунам" грозило бы исключение из Футбольной Лиги и ликвидация.
К счастью для "Болтона", его фанатов и полутора сотен сотрудников, клуб со 134-летней историей не перестанет функционировать.
В своем официальном заявлении внешняя администрация "Болтона" сообщает, что клуб был продан Football Ventures, которая теперь и займется выправлением финансовой ситуации.
28.08.2019 21:00
Просмотров: 963
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Без Биг Сэма клуб рухнул ...
(ответить)
жей жей Окоча
(ответить)
Ураааааааааааааааааааааа
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий