Монреаль сам решит, уйдет ли из "Арсенала"
"Арсенал" позволит защитнику Начо Монреалю самостоятельно решить вопрос насчет исхода клуба.
Достоверно известно, что в данный момент приобрести своего соотечественника пытается "Реал Сосьедад", для которого трансферное окно открыто до 2 сентября.
На "Эмирейтс" у Монреаля остается только один год по контракту, вдобавок ранее в августе "канониры" крупно потратились на Кирана Тирни, который в перспективе должен будет стать основным левым защитником.
По информации Goal, у "Арсенала" и "Реал Сосьедад" пока нет договоренности, но если Монреаль этого хочет, то "канониры" отпустят его на родину в Испанию за скромные 3 миллиона фунтов.
Ожидается, что "Реал Сосьедад" попытается заманить 33-летнего Начо контрактом до 2022 года.
28.08.2019 20:00
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