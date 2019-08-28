Монреаль сам решит, уйдет ли из "Арсенала"

"Арсенал" позволит защитнику Начо Монреалю самостоятельно решить вопрос насчет исхода клуба.

Достоверно известно, что в данный момент приобрести своего соотечественника пытается "Реал Сосьедад", для которого трансферное окно открыто до 2 сентября.



На "Эмирейтс" у Монреаля остается только один год по контракту, вдобавок ранее в августе "канониры" крупно потратились на Кирана Тирни, который в перспективе должен будет стать основным левым защитником.



По информации Goal, у "Арсенала" и "Реал Сосьедад" пока нет договоренности, но если Монреаль этого хочет, то "канониры" отпустят его на родину в Испанию за скромные 3 миллиона фунтов.



Ожидается, что "Реал Сосьедад" попытается заманить 33-летнего Начо контрактом до 2022 года.