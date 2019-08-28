Алексис Санчес прибыл в Италию

Нападающий "Манчестер Юнайтед" прибыл в Милан, чтобы завершить свой переход в "Интер" на правах аренды.

Накануне поздно вечером стало известно, что "Юнайтед" и "Интер" согласовали условия, на которых Санчес проведет остаток сезона 2019/20 в Серии А.



Сегодня этому нашлось подтверждение. Как сообщает Sky Sports, 30-летний чилиец уже находится в Италии и в среду вечером пройдет медицинское обследование.



Формально "Юнайтед" не только отпустит Санчеса без арендной платы, но и будет субсидировать большую часть зарплаты Алексиса — доля "Интера" составит лишь около 4.5 млн. фунтов.



Также сообщается, что "Интер" не получит опцию последующего выкупа Санчеса. Таким образом, по окончании сезона Алексис вернется на "Олд Траффорд".