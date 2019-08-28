Алексис Санчес прибыл в Италию
Нападающий "Манчестер Юнайтед" прибыл в Милан, чтобы завершить свой переход в "Интер" на правах аренды.
Накануне поздно вечером стало известно, что "Юнайтед" и "Интер" согласовали условия, на которых Санчес проведет остаток сезона 2019/20 в Серии А.
Сегодня этому нашлось подтверждение. Как сообщает Sky Sports, 30-летний чилиец уже находится в Италии и в среду вечером пройдет медицинское обследование.
Формально "Юнайтед" не только отпустит Санчеса без арендной платы, но и будет субсидировать большую часть зарплаты Алексиса — доля "Интера" составит лишь около 4.5 млн. фунтов.
Также сообщается, что "Интер" не получит опцию последующего выкупа Санчеса. Таким образом, по окончании сезона Алексис вернется на "Олд Траффорд".
28.08.2019 19:00
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Ахахахахаха
это вообще LOOOL
Кремль прокомментировал покупки Путина у одной и той же мороженщицы
В Кремле не видят ничего странного в том, что президент России Владимир Путин дважды покупал мороженое на авиасалоне МАКС у одной и той же продавщицы. Об этом в среду, 28 августа, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Очевидно, на МАКСе из года в год работают одни и те же компании, в том числе торговые, отметил Песков. «Но, честно говоря, я даже не знаю, это та же продавщица или не та же, — признался официальный представитель Кремля. — Поэтому это, что называется, вопрос не к нам».
Ранее журналисты выяснили, что 27 августа Путин во время посещения МАКСа купил мороженое у той же продавщицы, что и в 2017 году.
Хорошая такая мороженница-товарищ майор.... ору
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Соблюдайте тут порядок и тишину ёлки палки . Кто вы такие , особенно фаны челси и мс , чтоб вы других оскорбляли? Когда я зарегистрировался 2010 году , вас тут было на пальцах рассчитать. Так что , знайте своё место , и сидите тихо ) искуственно созданные шейхом и евреем рабы))
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Путин не поедет в Беслан
Президент России Владимир Путин не планирует посещать Беслан в годовщину теракта в городской школе №1. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Он напомнил, что 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. «Это такой мемориальный день, вот именно в этот день мы вспоминаем всех жертв, которые пали от рук террористов в результате чудовищных террористических актов», — добавил Песков.
1 сентября 2004-го группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1 в Беслане. Часть заложников была расстреляна, некоторые погибли при взрывах и в ходе штурма, проведенного силовиками, — всего 333 человека, в том числе 186 детей.
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Разгрузить ведомости на 4,5 ляма зп. Максимально сократили траты, но по меркам Италии Интер выплачивает норм зп, нищеброды
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Пострадавшая в турецком отеле 12-летняя россиянка умерла
Девочка из Санкт-Петербурга, которую затянуло в трубу на дне бассейна в Турции, умерла в больнице. Об этом в среду, 28 августа, сообщил ее отец, передает ТАСС.
В беседе с «Фонтанкой» он уточнил, что дочь скончалась около 15:00. «Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше», — добавил собеседник издания.
Посольство России в Турции также подтвердило смерть 12-летней девочки, уточняет РИА Новости.
Ранее в августе сообщалось, что пострадавшую решили не перевозить в Россию из-за высокого риска осложнений. Она находилась в критическом состоянии в больнице.
Инцидент в отеле Бодрума произошел 18 августа. Руку ребенка затянуло в трубу бассейна. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной. Тогда мужчина стал звать на помощь, подключились другие отдыхавшие. Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось извлечь даже после того, как работники отеля его выключили. После этого отец и еще семь человек подняли ее вместе с куском трубы на руке.
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Михаил, кипелофф сам просит его забанить. Не оставь без внимания.
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Уважаемый Михаил, может пора уже взяться за сайт и банить уепков вроде онли-ливерпуль и других ему подобных члинасосов!?
ПыСы: знаю я ваши шуточки, меня банить не надо.
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Ну и чё? Прибыл и прибыл, вон Радик живёт же на два города Душанбе / Киев и не жалуется, где ишаков ебёт, где единомышленников, так что это не новость.
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