Мейсон Маунт будет награжден вызовом в сборную Англии
Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт будет награжден вызовом в сборную Англии после яркого старта сезона.
Напомним, Маунт забивал в обоих последних матчах своего клуба — против "Лестера" и "Норвича". Таким образом, Мейсон ответил на критику, которая на него обрушилась после выезда к "Манчестер Юнайтед" в первом туре Премьер-Лиги.
The Independent ожидает, что это не останется без внимания со стороны главного тренера англичан Гарета Саутгейта, чья команда в сентябре сыграет против сборных Болгарии и Косово.
Также вызов в национальную команду должны получить одноклубник Маунта Тэмми Абрахэм, защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака и полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон.
28.08.2019 18:00
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