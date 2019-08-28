Мейсон Маунт будет награжден вызовом в сборную Англии

Мейсон Маунт Полузащитник "Челси" Мейсон Маунт будет награжден вызовом в сборную Англии после яркого старта сезона.

Напомним, Маунт забивал в обоих последних матчах своего клуба — против "Лестера" и "Норвича". Таким образом, Мейсон ответил на критику, которая на него обрушилась после выезда к "Манчестер Юнайтед" в первом туре Премьер-Лиги.

The Independent ожидает, что это не останется без внимания со стороны главного тренера англичан Гарета Саутгейта, чья команда в сентябре сыграет против сборных Болгарии и Косово.

Также вызов в национальную команду должны получить одноклубник Маунта Тэмми Абрахэм, защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака и полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон.


Метки Маунт, сборная Англии, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2019 18:00

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  1. chebrec 28.08.2019 18:39 # chebrec
    Охохохохохохохо нормально!!!

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  2. lacotsi 28.08.2019 18:22 # lacotsi
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  3. mancunia-planet 28.08.2019 18:17 # mancunia-planet
    Топарьный лют.

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  4. ofori-twumasi 28.08.2019 18:12 # ofori-twumasi
    Лютый топарь.

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