Грасия: "Уэлбек не в лучшей форме"

Наставник "Уотфорда" Хави Грасия заявил, что форма нападающего Данни Уэлбека все еще оставляет желать лучшего.

Напомним, этим летом Уэлбек присоединился к "шершням" свободным агентом, не получив нового контракта в "Арсенале".



Накануне Данни отметился своим первым с ноября прошлого года появлением в стартовом составе, сыграв все 90 минут против "Ковентри" в Кубке Лиги. После победы со счетом 3:0 Грасия рассказал, в какой форме находится 28-летний англичанин.



"Ему нужна конкуренция, ему нужно играть. На мой взгляд, он не находится в своей лучшей форме, поэтому нужно дать ему время, как и игрокам вроде Роберто Перейры, Сарра".



"Всем им нужно время, чтобы прибавить. Лучше всего это делать не только через тренировки, но и через сыгранные матчи. Когда у нас есть возможность их выпускать, мы должны это делать", — цитирует Грасию The Independent.