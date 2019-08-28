Грасия: "Уэлбек не в лучшей форме"

Данни Уэлбек Наставник "Уотфорда" Хави Грасия заявил, что форма нападающего Данни Уэлбека все еще оставляет желать лучшего.

Напомним, этим летом Уэлбек присоединился к "шершням" свободным агентом, не получив нового контракта в "Арсенале".

Накануне Данни отметился своим первым с ноября прошлого года появлением в стартовом составе, сыграв все 90 минут против "Ковентри" в Кубке Лиги. После победы со счетом 3:0 Грасия рассказал, в какой форме находится 28-летний англичанин.

"Ему нужна конкуренция, ему нужно играть. На мой взгляд, он не находится в своей лучшей форме, поэтому нужно дать ему время, как и игрокам вроде Роберто Перейры, Сарра".

"Всем им нужно время, чтобы прибавить. Лучше всего это делать не только через тренировки, но и через сыгранные матчи. Когда у нас есть возможность их выпускать, мы должны это делать", — цитирует Грасию The Independent.


Метки Уотфорд, Уэлбек

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2019 16:10

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 28.08.2019 16:50 # manutd-20champ
    он всегда в такой форме. привыкай.

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  2. xah 28.08.2019 16:49 # xah
    Жалко даже
    Игрок детства
    Надежда фанатов МЮ

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