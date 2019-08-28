Лэмпард: "Мне повезло обладать Жоржиньо"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что ему повезло обладать полузащитником Жоржиньо.

Когда Маурицио Сарри покинул тренерский мостик "синих" в конце прошлого сезона, над будущим Жоржиньо в клубе был поставлен знак вопроса.



Однако Жоржиньо не только продолжает играть за "Челси", но и даже — на прежней позиции. Лэмпард очень доволен, какой игрок достался ему от предшественника.



"Я могу видеть, что Жоржиньо является мастером паса, и я хочу, чтобы он использовал весь спектр своих передач. Против "Ливерпуля" он выполнил несколько длинных забросов мяча, и я знаю, что он на это способен. Он может делать то, что от него просят".



"Мне нравится его дух, а также то, как он тренируется и играет. Я продолжаю говорить на эту тему, но это заразительно и это важно".



"Я наблюдал за ним в прошлом году и думал, что он очень хорошо завершил сезон, но ты по-настоящему узнаешь игрока, только когда работаешь с ним каждый день".



"С первой тренировки он незамедлительно продемонстрировал мне свое мастерство и свой настрой. Мне повезло обладать Жоржиньо", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.