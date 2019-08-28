Ван-Биссака рассказал о совете, который получил от Погба

Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака рассказал о совете, который он получил от полузащитника Поля Погба после перехода в клуб.

Ранее этим летом "Юнайтед" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас". 21-летний англичанин великолепно освоился на правом фланге обороны "красных дьяволов", целиком сыграв три первых матча в Премьер-Лиге.



По словам Аарона, адаптироваться на новом месте ему помог Погба. Также Ван-Биссаке помогает стать лучше нападающий Антони Мартиаль.



"Поль Погба дал мне много советов. Например, перед предсезонным матчем в Перте он говорил мне: есть причина, почему ты здесь, поэтому играй в свою игру, играй без страха, бегай вперед и назад. Это отложилось у меня в голове".



"Против Антони я много играю на тренировках. Это тяжело, но я вижу в этом позитив. Это помогает нам обоим".



"Когда противостоишь такому игроку, ты не можешь не учиться. Все наши атакующие игроки обладают высокой скоростью, поэтому ты постоянно должен быть сосредоточен и готов к их рывку", — цитирует Ван-Биссаку Goal.