Ван-Биссака рассказал о совете, который получил от Погба
Защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака рассказал о совете, который он получил от полузащитника Поля Погба после перехода в клуб.
Ранее этим летом "Юнайтед" потратил 50 миллионов фунтов на приглашение Ван-Биссаки из "Кристал Пэлас". 21-летний англичанин великолепно освоился на правом фланге обороны "красных дьяволов", целиком сыграв три первых матча в Премьер-Лиге.
По словам Аарона, адаптироваться на новом месте ему помог Погба. Также Ван-Биссаке помогает стать лучше нападающий Антони Мартиаль.
"Поль Погба дал мне много советов. Например, перед предсезонным матчем в Перте он говорил мне: есть причина, почему ты здесь, поэтому играй в свою игру, играй без страха, бегай вперед и назад. Это отложилось у меня в голове".
"Против Антони я много играю на тренировках. Это тяжело, но я вижу в этом позитив. Это помогает нам обоим".
"Когда противостоишь такому игроку, ты не можешь не учиться. Все наши атакующие игроки обладают высокой скоростью, поэтому ты постоянно должен быть сосредоточен и готов к их рывку", — цитирует Ван-Биссаку Goal.
28.08.2019 14:00
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дал советы как вовремя успевать уворачиваться от летящих со стадиона бананов без потери качества в игре.
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За всё время это лучший правый защ, что видел в МЮ, + на этом же фланге Дэниэл Жеймс моторчик, оба хорошо отрабатывают
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Погба:
Видишь того кучерявого хоббита?
Ссака: да!
П: не слушай этого пендальфа, и просто повторяй за мной!
С:ок, что мне делать?
П:наслаждайся нигер! Это же педоюнайтед! Тут ты должен, нет просто обязан, играть как погбецо, не забывая следить за разнообразием причесок..
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