Гари Невилл объяснил провал "Юнайтед" против "Пэлас"
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил тот неожиданный провал, который случился с "красными дьяволами" в минувший уикенд.
В минувший уикенд "Юнайтед" сенсационно проиграл дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:2, хотя на старте сезона производил очень хорошее впечатление своей молодой и задорной игрой.
По мнению Невилла, эта нестабильность связана с той перестройкой, которую затеял главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер. Гари призывает запастись терпением.
"Думаю, такие моменты неизбежны для "Юнайтед" в этот период — будут и боль, и поражения, которые не так просто объяснить. Они выразительно переиграли "Челси" в первом туре, показали хороший футбол против "Вулверхэмптона" и могли там побеждать. А затем ты внезапно проигрываешь "Кристал Пэлас" и делаешь это дома — это выглядит довольно загадочно".
"Когда ты пытаешься развить и изменить команду, когда есть переходный процесс от одной культуры к другой, такого рода результаты являются нормой. "Манчестер Юнайтед" лишь нужно оставаться терпеливыми и продолжать делать то, что они делают", — сообщил Невилл в своем подкасте.
28.08.2019 13:00
Просмотров: 612
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Думаю, такие моменты неизбежны для "Юнайтед" в этот период — будут и боль,и перманентный боль, и перманентный попаболь..."
(ответить)
Они выразительно переиграли "Челси" в первом туре
Что он несет?
пенсы укатывали скам на от даже при 4-0
(ответить)
Самый идиотский проеб
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий