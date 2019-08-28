Гари Невилл объяснил провал "Юнайтед" против "Пэлас"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл объяснил тот неожиданный провал, который случился с "красными дьяволами" в минувший уикенд.

В минувший уикенд "Юнайтед" сенсационно проиграл дома "Кристал Пэлас" со счетом 1:2, хотя на старте сезона производил очень хорошее впечатление своей молодой и задорной игрой.



По мнению Невилла, эта нестабильность связана с той перестройкой, которую затеял главный тренер "дьяволов" Оле Гуннар Сульшер. Гари призывает запастись терпением.



"Думаю, такие моменты неизбежны для "Юнайтед" в этот период — будут и боль, и поражения, которые не так просто объяснить. Они выразительно переиграли "Челси" в первом туре, показали хороший футбол против "Вулверхэмптона" и могли там побеждать. А затем ты внезапно проигрываешь "Кристал Пэлас" и делаешь это дома — это выглядит довольно загадочно".



"Когда ты пытаешься развить и изменить команду, когда есть переходный процесс от одной культуры к другой, такого рода результаты являются нормой. "Манчестер Юнайтед" лишь нужно оставаться терпеливыми и продолжать делать то, что они делают", — сообщил Невилл в своем подкасте.