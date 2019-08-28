Бегович собирается уйти из "Борнмута"

Голкипер "Борнмута" Асмир Бегович признался, что хочет покинуть клуб до закрытия трансферного окна в Европе.

На старте нового сезона ворота "вишенок" защищает молодой Аарон Рамсдейл, тогда как его дублером является Артур Боруц. Бегович, сыгравший 25 матчей в прошлой кампании, превратился только в третьего голкипера команды.



Такое резкое понижение статуса 32-летнего боснийца связано с его ссорой с главным тренером Эдди Хау. Асмир уже не видит для себя будущего в "Борнмуте".



"Будучи главным тренером, он принял решение. Конечно, мне оно не понравилось. Тебе никогда не нравится, когда ты не играешь и сидишь на лавке".



"Мы разговаривали насчет этого, и теперь это пройденный этап. Главный тренер чувствует, что для клуба и команды нам будет лучше разойтись".



"Моя ситуация в данный момент далека от идеальной. Я отрезан от первой команды. Меня нет в планах в данный момент. Я не играю матчи, хотя на протяжении своей карьеры я всегда играл, поэтому, конечно, я пытаюсь найти решение, но здесь много нюансов".



"Я пытаюсь найти правильное решение для всех и надеюсь, в ближайшие несколько дней, до закрытия трансферного окна, мы найдем это решение, которое позволит мне играть матчи. В плане физики моя форма еще никогда не была лучше", — сообщил Бегович The Athletic.