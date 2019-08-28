Уэс Морган: "Лестер" постарается выиграть Кубок Лиги или Кубок Англии"

Капитан "Лестера" Уэс Морган заявил, что его команда попытается выиграть одно из двух кубковых соревнований в этом сезоне.

35-летний Морган является одним из нескольких членов команды Брендана Роджерса, которые были творцами сенсационного чемпионства "лис" в Премьер-Лиге в 2016 году. Уэс соскучился по трофеями и теперь хочет взять в свои руки какой-нибудь кубок.



"Если говорить за всю команду в целом, то для нас было бы замечательно что-нибудь снова отпраздновать и чего-нибудь добиться в этом сезоне, чтобы мы могли обернуться и сказать: "Да, это был хороший сезон".



"Мы разговаривали с тренером и его штабом во время предсезонного периода. Мы действительно хотим хорошо выступить в кубковых соревнованиях в этом сезоне".



"В среду нам будет противостоять "Ньюкасл", и это будет непросто, но мы определили Кубок Англии и Кубок Лиги теми соревнованиями, где мы попытаемся пройти как можно дальше", — сообщил Морган LCFC TV.