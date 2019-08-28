Рэднапп советует Абрахэму равняться на Диего Косту

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп считает, что нападающему "Челси" Тэмми Абрахэму нужно перенять некоторые черты у экс-игрока "синих" Диего Косты и стать злее.

В минувший уикенд 21-летний Абрахэм открыл счет своим голам за "Челси", своим дублем поспособствовав победе 2:3 над "Норвичем" в рамках Премьер-Лиги.



По мнению Рэднаппа, Тэмми еще не является законченным продуктом, поэтому при помощи тренера Фрэнка Лэмпарда должен добавить некоторые качества к своей игре.



"Давайте отдадим должное Фрэнку Лэмпарду за то, каким образом он добился своей первой победы в Премьер-Лиге в качестве главного тренера".



"Его команда была под давлением, но Лэмпарду хватило смелости, чтобы выпустить в нападение Тэмми Абрахэма, и эта смелость была вознаграждена".



"Абрахэм еще не является законченным продуктом. Думаю, ему нужно быть неприятнее для соперников и стать своего рода мастером темных искусств как Диего Коста. И тогда 9-й номер надолго останется за ним", — сообщил Рэднапп Daily Mail.