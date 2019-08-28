Рэднапп советует Абрахэму равняться на Диего Косту
Бывший полузащитник "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп считает, что нападающему "Челси" Тэмми Абрахэму нужно перенять некоторые черты у экс-игрока "синих" Диего Косты и стать злее.
В минувший уикенд 21-летний Абрахэм открыл счет своим голам за "Челси", своим дублем поспособствовав победе 2:3 над "Норвичем" в рамках Премьер-Лиги.
По мнению Рэднаппа, Тэмми еще не является законченным продуктом, поэтому при помощи тренера Фрэнка Лэмпарда должен добавить некоторые качества к своей игре.
"Давайте отдадим должное Фрэнку Лэмпарду за то, каким образом он добился своей первой победы в Премьер-Лиге в качестве главного тренера".
"Его команда была под давлением, но Лэмпарду хватило смелости, чтобы выпустить в нападение Тэмми Абрахэма, и эта смелость была вознаграждена".
"Абрахэм еще не является законченным продуктом. Думаю, ему нужно быть неприятнее для соперников и стать своего рода мастером темных искусств как Диего Коста. И тогда 9-й номер надолго останется за ним", — сообщил Рэднапп Daily Mail.
28.08.2019 10:00
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"Мастером темных искусств" надо стать. Ты волшебник, Тамми.
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Расписание
31.08.2019
Саутгемптон vs. Манчестер Юнайтед
Вест Хэм vs. Норвич
Ньюкасл vs. Уотфорд
Манчестер Сити vs. Брайтон
Ливерпуль vs. Борнмут
Кристал Пэлас vs. Астон Вилла
Челси vs. Шеффилд Юнайтед
Бернли vs. Ливерпуль
Куясе Ливерпуль два матча играет
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Едва ли стоит равняться на Косту. Теперь же ВАР.
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Блять нашел на кого равняться...на хуилу,пидораса и неадеквата тупого.Омерзительная тройка футболистов
1.Балотелли
2.Погба
3.Диего Коста
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Ну и хрен с ними.
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